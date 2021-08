El riesgo político en América Latina está en alza, y la elección de Pedro Castillo en Perú tiene a más de un empresario e inversionista con los pelos de punta. No obstante, entre los círculos empresariales, se tiende a sobredimensionar anticipadamente los riesgos que implica un giro a la izquierda en el ejecutivo. Empresarios que suelen actuar con cabeza fría frente a decisiones estratégicas o rutinarias del negocio, no suelen actuar de igual forma frente a un cambio en el contexto de riesgo político. En ocasiones, algunos se pasman esperando tomar decisiones “cuando algo efectivamente pase”, mientras otros reaccionan impulsivamente, dejándose llevar por el calor del momento. Estas dos vías de acción pueden y suelen ser nefastas y, pasan por alto que, como cualquier otra área del negocio, los riesgos pueden ser mitigables (incluyendo el riesgo político), o puede que ni sea probable que se materialicen.

El ambiente de riesgo político en Perú no representará un obstáculo insuperable para hacer y continuar negocios en el país. La elección de Castillo ciertamente representa un giro importante en un país que ha sido tradicionalmente gobernado por la derecha, y por élites políticas y económicas basadas en Lima capital, desconectadas de la realidad de la periferia del país. También genera preocupación el tipo de liderazgo que vaya a tener Castillo (si tendrá impulsos autoritarios), así como también la influencia que pueda tener facciones radicales de algunos miembros del partido Perú Libre, en particular de su presidente Vladimir Cerrón. No obstante, en ambientes políticos tan polarizados como el que actualmente afecta al Perú, muchas veces el ruido nubla la razón.

Del dicho al hecho hay mucho trecho

Ningún líder populista ha llegado al poder introduciendo cambios abruptos al sistema político y económico. Los gobiernos populistas necesitan, en primera instancia, unas bases sólidas de apoyo popular para poder implementar los cambios que prometieron, evitando mostrar impulsos autoritarios que puedan menoscabar su capacidad de mantenerse en el poder. Castillo no arranca su gobierno con un apoyo popular lo suficientemente sólido (su victoria se debe en parte también al rechazo que generaba su contendora Keiko Fujimori) ni con un Congreso medianamente alineado con sus propuestas. Es más, su aprobación es posible decaiga ante la incertidumbre que aún persiste sobre sus políticas gobierno, su capacidad de materializarlas, y luego del nombramiento de un gabinete con cuestionamientos y limitada legitimidad.

La disfuncionalidad del sistema político peruano reducirá las perspectivas de riesgo político para los negocios. La historia reciente ha demostrado que los pesos y contrapesos institucionales funcionan, y los impactos de las crisis políticas recientes en los negocios han sido relativamente marginales. Las amenazas de destitución por parte del Congreso serán latentes y forzarán a Castillo a adoptar una posición pragmática. Estos obstáculos, en paralelo a un liderazgo débil, reducirán la capacidad del ejecutivo de trazar una hoja de ruta clara y alineada con las tan anunciadas promesas de cambio. Aunque una disolución del Congreso no se puede descartar durante el mandato de Castillo, es difícil imaginar por ahora que los legisladores se pongan en una posición vulnerable (emitiendo dos votos de no confianza contra el ejecutivo), dando vía libre para que éste lo disuelva.

Los conflictos entre el legislativo y el ejecutivo serán entonces constantes, y es probable que conduzcan a una parálisis legislativa que, si bien no redundará en mejoras al ambiente de negocios, tampoco conllevarán a un deterioro abrupto. Es decir, habrá un tenso status quo marcado por volatilidad e incertidumbre política, que si bien desalentarán a algunos inversionistas adversos al riesgo, no constituirán una amenaza contundente a la capacidad de hacer negocios en el país.

Populismo a todo dar

Castillo y su partido Perú Libre implementarán medidas populistas con la intención de, poco a poco, fortalecer el proyecto político de Perú Libre. Por ejemplo, Castillo podrá implementar medidas de corte populista para aumentar su base de apoyo, entre estas, aumentar los subsidios, el salario mínimo, y las tarifas a la importación de productos (esto último ya ha sido anunciado por Castillo). También, el riesgo de un Congreso con tendencias populistas permanecerá. Es decir, los legisladores apoyarán iniciativas de reforma en función de la popularidad que éstas le puedan dar en el corto plazo, ignorando las implicaciones que éstas puedan tener en el mediano y largo plazo. Aunque es poco probable debido a la actitud desafiante que tendrá el Congreso frente al gobierno de Castillo, no puede descartarse una alineación entre las dos ramas del poder en torno a iniciativas populistas concretas. Un Congreso fragmentado, así como contrapesos institucionales como el Tribunal Constitucional, continuarán representando un obstáculo a propuestas estrambóticas, vengan de donde vengan.

Retórica hostil y campañas anti-corrupción politizadas

Los liderazgos populistas tienden a presentarse como antagónicos al establecimiento político y económico y usualmente mantienen una retórica hostil contra los negocios para ampliar su base de apoyo. Estos gobiernos, por ejemplo, anuncian campañas contra la corrupción agresivas, pero no con la intención de corregir los factores que permiten la corrupción y la impunidad, sino que buscan desenmascarar prácticas corruptas de sus antecesores o enemigos políticos. Las campañas anti-corrupción politizadas, sin embargo, no solamente afectarán a empresas que se perciban estar alineadas con grupos políticos opositores sino en general, a cualquiera que le puede ser instrumental a sus intereses.

Supervisión más entusiasta y oposición social

Estos serán los riesgos más sobresalientes en el gobierno de Castillo, dado su intención expresa de aumentar los beneficios sociales y económicos de los proyectos de inversión a gran escala. Esto podrá redundar en una supervisión regulatoria y contractual más entusiasta, en el sentido de validar que las empresas hayan cumplido (y cumplan) con los requisitos fiscales, sociales y ambientales, aumentando la presión pública y social para introducir cambios a las obligaciones de las empresas. Inspecciones y auditorias por parte de los órganos de control se volverán más recurrentes, dando vía libre a una aplicación de la ley politizada. Una mayor oposición social a los proyectos también es probable en un gobierno de Castillo. No sólo por parte de comunidades organizadas o sindicatos que percibirán que el ejecutivo los respaldará en sus reclamos, sino también por actores sociales o políticos oportunistas que buscarán avanzar en sus agendas locales, o extraer concesiones que desbordan las obligaciones de las empresas.

¿Y entonces, qué hacer?

El sector empresarial en Perú deberá alejarse de las pasiones, actuar con cabeza fría. Deberá respaldarse aún más en análisis objetivos y rigurosos que tengan en cuenta las intenciones y capacidades de los diferentes actores de afectar su negocio. En medio de una retórica agresiva contra los negocios, las compañías deberán enfocarse en lo que la administración realmente ejecuta, ya que en ocasiones los gobernantes no tienen el capital político o incluso el amparo legal para materializar lo que dicen. Sobre-reaccionar antes de tiempo a riesgos percibidos puede conllevar a que las compañías aumenten su exposición pública, convirtiéndolas en un objetivo del nuevo gobierno.

Asegurarse de mantener una posición neutral y apolítica será clave, así como adoptar una posición de apertura y escucha frente a aproximaciones del nuevo gobierno. Esto permitirá a las empresas entender las motivaciones del nuevo gobierno y a lo mejor encontrar puntos de beneficio común. Aplica de igual manera al relacionamiento con comunidades u opositores sociales, independientemente de si la empresa percibe sus reclamos legítimos o no. Mantener relaciones transparentes, respetuosas y horizontales con todas las partes interesadas será clave para manejar el complejo entorno político y social alrededor de los proyectos.

Finalmente, es fundamental que las compañías hagan conocer sus opiniones frente a iniciativas legislativas o regulatorias que les puedan ser adversas por medio de los gremios u otros grupos de la industria (no directamente, pues esto puede afectar el relacionamiento con el nuevo gobierno). En todo caso, hay que estar siempre preparado para todo. Las compañías deberán asegurar que cuentan con una estructura corporativa flexible que le permita atender situaciones de crisis que puedan surgir inesperadamente. La capacidad de pensar “fuera de la caja”, leer el contexto y de adaptarse a un entorno altamente volátil será la fórmula de éxito para hacer negocios en Perú.