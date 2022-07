A la crisis desencadenada por el COVID-19, asistimos ahora a las dramáticas consecuencias de una guerra, pero incluso una sequía en los mismos países habría podido producir secuelas semejantes en los mercados locales así como afectar a las bolsas de población más vulnerable en todo el mundo.

Por consiguiente, hay que empezar a construir una mayor capacidad de resiliencia, porque los países, más allá de responder ante una emergencia, han de estar preparados. Sin una preparación adecuada, las crisis continuarán debilitando los sistemas alimentarios y el número de las personas que padecen hambre seguirá aumentando.

Tenemos un reciente informe de FAO, “El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA) 2021″, que lo explica muy claramente y que busca ofrecer soluciones para incrementar la capacidad de los sistemas alimentarios de hacer frente a shocks repentinos y tensiones latentes.

En América Latina y el Caribe resulta alarmante que más de la mitad de los trabajadores de la región se encuentren en el sector informal, lo que redunda en empleos de menor calidad y más vulnerables. Dado que estos trabajadores carecen de contratos o acceso a seguros de desempleo y dependen de actividades laborales diarias que no pueden realizarse desde el domicilio, resultan especialmente vulnerables ante una crisis.

Esto es precisamente lo que más ha golpeado el Perú durante la pandemia, y por lo que ahora nos encontramos con un salto del país en los indicadores oficiales hacia la inseguridad alimentaria aguda. Todos los indicadores han empeorado porque los trabajadores de la economía informal antes de la pandemia no eran pobres, tenían un ingreso medio, pero al perder su actividad o empleo, saltaron a la pobreza. Por ello, en el Perú, el crecimiento de la inseguridad alimentaria ha sido altísimo.

En particular en zonas periurbanas, se registran unos niveles de hambruna que nunca habíamos visto antes. Por supuesto la administración y la sociedad civil han buscado soluciones inmediatas, como los comedores populares, pero su labor se ve ahora mismo muy dificultada y reducida a causa de los incrementos de los precios de los alimentos por la situación internacional. Además, en algunos casos las medidas no se han diseñado correctamente, porque mucha ayuda fue en un primer momento a la población rural, tradicionalmente más pobre, pero que en esta ocasión no fue ni mucho menos la primera afectada por el covid-19. Los programas, por tanto, habrían tenido que estar mayormente enfocados a los trabajadores informales.

Es importante, de hecho, considerar todos los factores, midiendo la solidez de la producción primaria y la disponibilidad de los alimentos, así como el acceso físico y económico a los mercados y a los productos.

En Brasil, por ejemplo, el 60% de su valor de exportación proviene de un solo socio comercial. Pero incluso países de ingresos altos como Australia y Canadá están expuestos al riesgo de una perturbación, debido a las largas distancias que recorren los alimentos para ser distribuidos.

En suma, no hace falta una guerra para tener una crisis, si los sistemas alimentarios son débiles. Hace falta llevar a cabo reflexiones más profundas y políticas a largo plazo para asegurar un futuro más próspero. Las crisis siempre irán acechando; por eso es necesario sí responder a los desafíos más inmediatos, pero sin olvidar las reformas estructurales.

Ahora mismo las cuestiones que más afectan al Perú en cuanto a su seguridad alimentaria son la subida de los precios y las importaciones de nitrógeno, potasio y fósforo, que es lo que más importa de la Federación Rusa. Los últimos datos que hemos procesado indican que hasta mayo el Perú tiene aún un gap de importación de nitrógeno del 35%, de fósforo del 48% y de potasio del 61%, respecto a lo que se importó el año anterior. Estos fertilizantes se necesitan en la primera etapa de la producción, es decir la plantación, por lo que si no se encuentran alternativas a los fertilizantes de Rusia, que ha puesto una barrera a su exportación, no solo vamos a tener una caída de los cereales provenientes de los países en guerra, sino que además se verá reducida la producción del resto del mundo. Y en particular en Perú se va a ver afectada la productividad de todos los productos de alto valor, la fruta y las hortalizas que son los productos estrella del sector exportador nacional.

Toda Latinoamérica es importadora dependiente de Rusia de los componentes que se emplean en la producción de fertilizantes. Por ello, México ha empezado a producir nitrógeno, gracias al hecho de tener petróleo. El Perú podría también hacerlo con el gas.

En la respuesta que hemos de dar ahora habrá que mantener un equilibrio entre soluciones inmediatas y reformas estructurales a largo plazo.

La primera propuesta que se ha formulado desde la FAO es la creación del Fondo de Financiación de las Importaciones de Alimentos (FFIA), un mecanismo global de financiación de las importaciones, para que los países más vulnerables que no tienen capacidad de endeudamiento puedan seguir importando alimentos como lo hacían antes de la crisis de Ucrania.

Pero más en general, recomendamos a todos los Gobiernos que hagan de la resiliencia de sus sistemas agroalimentarios una parte integral de la respuesta estratégica a los desafíos presentes y futuros, recordando que mejorar la nutrición es una de las inversiones más eficaces para incrementar los niveles de bienestar y desarrollo de un país.

La estrategia clave será, por tanto, diversificar: desde las fuentes de insumos, producción, mercados y cadenas de suministro, hasta los actores de la cadena y socios comerciales. Porque la diversidad ofrece diferentes vías para absorber los impactos. Perú cuenta con recursos naturales como el gas, lo que le permitiría producir su propio nitrógeno, y además hay mucho espacio para mejorar la eficiencia con la que se usan los fertilizantes utilizando mapas de suelos detallados.

Por otro lado, se debe poner importantes esfuerzos en mejorar la productividad local siempre tomando en cuenta la sostenibilidad ambiental. Apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas agroalimentarias, cooperativas, consorcios y agrupaciones contribuye a mantener la diversidad en las cadenas de suministro agroalimentarias nacionales. Asimismo, reducir las pérdidas y los desperdicios de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria es una medida entre las más efectivas, a la par que beneficiosas para el medio ambiente. Tener capacidad de almacenamiento de frío va a ayudar mucho a extender la vida de los productos y a reducir las pérdidas.

Otro factor clave es la conectividad y la infraestructura para la agroindustria. Una red agroalimentaria bien conectada permite superar las dificultades en un mundo más rápido, cambiando las fuentes de suministro, los canales de transporte, la comercialización, los recursos y la mano de obra. Por último, fortalecer las capacidades de resiliencia de los más vulnerables es fundamental para garantizar un mundo libre de hambre.