Opinión







Reactiva no se pagará en dos años Por supuesto que la realidad será aún más difícil para los restaurantes, agencias de viaje, tiendas retail y, en general, para empresas que ya estaban endeudadas antes de la crisis. Y si le agregamos aquellas industrias donde los márgenes después de impuestos no llegan a 7%, el panorama queda claro y la realidad se confirma: no será posible devolver los préstamos del Programa Reactiva Perú en 48 cuotas.