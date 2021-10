Presidente Infinity Capital Partners

La reestructuración financiera corresponde a una reestructuración de los pasivos financieros de la empresa el cual se busca incorporar una o varias nuevas fuentes de financiamiento. En un proceso de reestructuración está en juego el futuro de la empresa. Estos pueden ser los errores mas frecuentes:

1. Considerar que se trata solo de una reestructuración financiera.

Un proceso de reestructuración empresarial lleva consigo introducir una serie de cambios en la empresa, que debe pasar de ser económicamente inviable y no rentable, a ser económicamente viable y rentable. Estos cambios y mejoras no se limitan a conseguir una refinanciación o un cambio de estructura de capital, sino que deben afectar a las posibilidades de generar un flujo de caja permanente que permita cubrir las necesidades del servicio de la deuda y retribuir suficientemente a los accionistas.

2. Echarles la culpa a las entidades financieras.

Cuando una empresa está en situación de insolvencia, la culpa no es solo de los bancos. La insolvencia se produce porque la empresa no genera una liquidez permanente que le permita hacer frente a sus compromisos con la deuda. Esta situación se produce por deficiencias del equipo directivo a la hora de gestionar los diversos aspectos del negocio, incluyendo la política de inversiones, pasando por el control de caja y de los gastos. Resolver este problema de falta de liquidez operativa requiere mejoras operativas, no solo financieras.

3. No ir suficientemente preparado para la negociación

Un proceso de reestructuración es, un proceso de negociación. Antes de comenzar una negociación es importante que el equipo directivo defina claramente su estrategia: temas negociables y no negociables, límites en las garantías que se pueden ofrecer, posibles contra ofertas a las entidades financieras, prever las dificultades que surgirán durante el proceso y anticipar posibles soluciones, diseñar un reparto del posible valor económico que se generará en la reestructuración, identificando riesgos y responsables.

4. Presentar planes no realistas.

Identifique las causas del problema de la empresa. Elaborar un plan de negocio coherente y realista, para mejorar la situación de la empresa. Identificar las necesidades a corto, medio y largo plazo. Procurar la equidad en la participación de los agentes involucrados. Las entidades financieras aceptarán el plan de reestructuración si consideran que el valor esperado de la empresa reestructurada es mayor que el valor actual de la empresa en liquidación.

5. Perderse en el proceso.

No perder el objetivo fundamental de alcanzar un acuerdo privado con los deudores, que haga posible la supervivencia de la empresa. Recuerde siempre el objetivo final: resolver los problemas que impiden generar una liquidez estable.