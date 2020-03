Proyectos permanentes o parches temporales

Por: Rosa María Ortiz Ríos (Ex Ministra de Energía y Minas)

En su artículo publicado por Gestión el miércoles 26 de febrero pasado, el Sr. Manuel Romero Caro dice que en mi artículo anterior (Gestión, 21.02.20) he optado por ignorar el precio del transporte del GSP que es más caro que el del ducto de TGP, que la ampliación de este último se financiaría con un open season y que esta alternativa evitaría la “elevada carga” que se impone a los consumidores en sus recibos de luz, lo cual no sería socialmente sostenible.

La “elevada carga” de la que habla, que se aplicaría sobre el importe del recibo, no es comparativa con aquellas tarifas que resultarían por no abastecer con gas natural a las centrales del Nodo Energético, las cuales deberían consumir diésel para generar MW ineficientemente y abastecer el crecimiento de la demanda eléctrica. Dificulto que ese importe haga insostenible socialmente el proyecto si lo comparamos con los beneficios permanentes que va a traer al país y a la macro región sur que ya he explicado suficientemente en mis anteriores artículos y que aquí solo enumero: seguridad energética, desarrollo de la macro región sur, masificación del GN, incentivo a la exploración de más lotes gasíferos en la selva sur del país

Por otro lado el ducto de TGP está funcionando a su máxima capacidad tanto por el tamaño del ducto como por no poder soportar más unidades de compresión para suministrar más gas. Se requeriría una inversión considerable para poder ampliar la capacidad y eso no se logra solo en base a un open season.

Menciona como otra alternativa la propuesta formulada por Contugas para, prolongando su ducto de Ica a Mollendo, llevar GN hacia las centrales del nodo energético y compara su eventual costo de 1200 millones de dólares contra los 7300 del GSP. Aquí incurre en un error: el costo de la infraestructura del GSP es de 4,000 millones aproximadamente. Los 3,300 restantes corresponden a operación y mantenimiento por todos los años de la concesión.

Por otro lado, no se considera ninguna ampliación en el tramo anterior a la derivación del ducto de Contugas con el de TGP. ¿Se va a dejar de suministrar GN a Lima para atender a las centrales del Nodo? ¿Contugas no va a atender a más usuarios en su zona de concesión? Todo el GN que transporta TGP, reitero, se encuentra comprometido con el consumo de las centrales térmicas, industrias y consumo vehicular y doméstico de Lima.

En consecuencia, para inyectar más GN al ducto de Contugas se debería ampliar el ducto que parte de Camisea y llega al punto de derivación del de Contugas.