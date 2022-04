El programa de opinión de este lunes de Atalaya fue: el colapso de los servicios públicos.

Atalaya cuenta con las participaciones de Manuel Romero Caro, director de Atalaya; Javier González-Olaechea, doctor en ciencia política; y el periodista y analista político César Campos.

“Es muy grave lo que ha pasado en el Perú, con los controladores aéreos, y además de todas las explicaciones que se dieron como que afecta al turismo, el Perú ha dado una muestra indiscutible de desconocimiento, de desacato de lo acordado y mandatario de los convenios internacionales suscritos por el Perú al mundo entero. Le ha dicho: no me importa lo que suceda con los controladores aéreos, no me importan tus pasajeros, primero está la improvisación y la mala fe”, señaló González Olaechea.

