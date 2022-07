El programa de opinión Atalaya, este lunes contó con la participación del constitucionalista Aníbal Quiroga como comentarista invitado.

Durante el programa “Coyuntura política”, Manuel Romero Caro, director de Atalaya, comentó que en la última semana se generó un debate entre los que apoyan la constitucionalidad del adelanto de elecciones y aquellos que dicen que no lo sería porque la Constitución solo contempla dos causales: vacancia por incapacidad morar o la inhabilitación por una denuncia constitucional.

Quiroga señaló que el tema del adelanto de las elecciones suena ‘difícil’ de lograr porque no se trata de una reforma legislativa sino constitucional.

“En el papel puede parecer muy romántico, pero en el análisis de la realidad lo veo difícil porque implicaría que el Congreso se autocercene; y si bien hay algunos congresistas valientes y valiosos que estarían dispuestos a tomar esa decisión política, no creo que la mayoría sea así porque ellos han sido elegidos por cinco años y no veo el aliciente que tendría para renunciar al periodo que tienen, ¿a cambio de qué? me parece enviable, a menos que haya un gran acuerdo político nacional, donde estén involucrados todos los movimientos políticos, cosa que tampoco veo posible y que eso facilite una reforma de la Constitución”, comentó también el profesor principal de la PUCP.

Vea el programa de este lunes 11 de julio:

