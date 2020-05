Comisión del Congreso establece que la SBS supervise las tasas de interés que se aplicarán finalmente a las empresas, en Reactiva Perú. Los créditos de este programa salen con tasas de entre 0.5% y 3.6%.

La Comisión de Economía del Congreso aprobó el proyecto de ley que obliga a las entidades financieras a otorgar créditos, en el marco del programa Reactiva Perú, a las empresas que no sean sus clientes. “Las empresas del sistema financiero no pueden excluir del acceso a los fondos de Reactiva Perú a los solicitantes que no sean clientes de esas empresas financieras”, señala la propuesta legal que ahora deberá ser votada por el pleno del Parlamento.

Por ello, la pregunta de hoy es:

¿Se debe obligar a las entidades financieras a prestar a empresas que no sean sus clientes?

