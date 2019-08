La Viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu), Ana Patricia Andrade, recordó que el licenciamiento inició con las universidades privadas y en aquellas en las que se denegó esta licencia, el cierre de la institución no fue inmediato pues existe un periodo de cierre de dos años, retrayendo así el temor de estos estudiantes por esta negativa a sus casas de estudios.

En ese sentido, indicó que ante similar preocupación de los estudiantes de las universidades públicas respecto a que no existiera este licenciamiento, el Minedu ya cuenta con rutas que permitan garantizar, por encima de todo, el derecho de los estudiantes. “Ante la eventualidad que en los siguientes meses hayan universidades públicas que por sus condiciones no obtengan su licenciamiento, también estamos estudiando con la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mecanismos que permitan igualmente asegurar que el estudiante no se vea perjudicado puesto que es responsabilidad del Estado”, sostuvo.

Por ello, la pregunta de hoy es:

¿Qué facilidades debería otorgar Minedu a los estudiantes de universidades no licenciadas?

