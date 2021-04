¿Qué expectativas tiene respecto al debate del 1 de mayo?

La candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aceptó el debate para este sábado 1 de mayo propuesto por su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo, con miras a la segunda vuelta electoral. “No me asusta. Acepto su nueva condición de ir el sábado a Chota. Y, esta tarde, Luis Galarreta estará en la reunión sobre los debates del JNE con los representantes de Perú Libre. Le he encargado establecer con ellos las reglas del debate del sábado”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Indicó que Castillo se sigue corriendo y rehuyendo al debate poniendo nuevas excusas y condiciones; y ahora dijo que no puede este domingo 02 de mayo, tal y como lo propuso inicialmente. “Espero que el candidato Castillo no siga rehuyendo o poniendo excusas absurdas para correrse. Esto no es Cuba ni Venezuela aún para que él quiera poner la fecha, la cancha, todos los jugadores y ahora también los árbitros. Que el JNE ponga las reglas. No te corras, Pedro”, dijo.

