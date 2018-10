El presidente del Banco Central de Reserva (BCR ), Julio Velarde , señaló que el ruido político, aun cuando está dando señales de reducirse, no favorece el ánimo inversor.

“Si bien no ha afectado la parte macro (económica) que es muy sólida, creo que (el ruido político) ha afectado la decisión de inversión, no favorece el ánimo inversor. No afecta dramáticamente tampoco, pero va minando el ánimo de invertir”, declaró durante una conferencia de Moody’s.

Agregó que el escenario actual muestra que es “imposible ponerse de acuerdo, es más difícil hacer reformas y que (el país) no se enfoca plenamente en las acciones que se deben”. Y detalló que solo queda esperar a ver “qué pasa” después del referéndum (a realizarse el domingo 9 de diciembre). Aun así, Velarde precisó que la economía nacional crecería un 4% este año, tal como se señala en el reporte de inflación del BCR.



Por ello, la pregunta de hoy es:

¿Percibe que el ruido político está minando el ánimo de invertir?

Al final de la página ingresa a COMENTAR, regístrate y da tu opinión. Tus respuestas serán publicadas en esta nota y seleccionaremos las mejores.