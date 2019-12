El sondeo Pulso Perú de Datum realizado en diciembre reveló que un 56% de los peruanos consideran que los empresarios no hacen sus mayores esfuerzos para contribuir en la reactivación de la economía. Esta sensación es mayoritaria en todos los niveles socieconómicos. En el A/B, el 50% de las personas sienten que los empresarios no están contribuyendo con la mejora de la economía, en el nivel C el 56% piensa igual, así como el 51% del D y el 62% del E.

En el desagregado por regiones, hay un 57% de peruanos que viven en Lima y Callao que consideran que no hay esfuerzos empresariales hacia la economía. En el norte la tasa llega a 59%, al igual que el 58% del centro, el 46% del sur y 57% del oriente. Asimismo, hay un 44% de peruanos encuestados que considera que la situación política actual tiene impacto negativo en la economía del país.

Por ello, la pregunta de hoy es:

¿Percibe que los empresarios no hacen esfuerzos para contribuir a reactivar la economía?

