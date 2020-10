No existe hasta la fecha ensayos clínicos de una candidata a vacuna contra el COVID-19 para ser aplicada a niños, señaló este lunes la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. En declaraciones a los medios tras participar de la ceremonia por el Día de la Medicina Peruana y el 85° Aniversario del Ministerio de Salud, detalló los grupos poblacionales a los que se tiene previsto inmunizar contra el coronavirus: personal de salud, seguido por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, seguido de adultos mayores, entre otros.

“La vacuna se hace para todas las personas que tienen que vacunar y que atienden. Se hace para las personas que están en riesgo como las personas mayores, y se hace para el resto de las personas. No se vacuna a los niños, por ejemplo. Por qué no podemos vacunar a los niños, porque no hay vacunas para los niños. No ha habido ningún ensayo que se haya hecho para niños por eso no vamos a poder vacunar a los niños”, señaló Mazzetti.

Por ello, la pregunta de hoy es:

¿Las vacunas contra el COVID -19 no serían aplicables a niños, cree que será un problema?

