Ayer, el ministro de Defensa, Walter Edison Ayala, evitó responde si el servicio militar en los jóvenes que no estudian ni trabajan, denominados “Ninis”, será obligatorio, tal y como lo anunció el presidente Pedro Castillo en su mensaje a la Nación del 28 de julio.

En declaraciones a la prensa, a su salida de Palacio de Gobierno, el funcionario señaló que primero se buscará que los jóvenes cumplan con el servicio militar de manera voluntaria, mediante una serie de incentivos que les permitan tener más oportunidades.

“Es un tema muy amplio, primero se debe incentivar de manera voluntario, lo que yo digo es que se va a incentivar a los jóvenes que vayan de manera voluntaria, y si no van porque no quieren superarse, entonces eso genera delincuencia, luego requieren plata y delinquen. En su discurso, Castillo ha mencionado que los que no hacen nada, pues que sirvan a su patria, eso lo fundamentamos con legislación comparada y es posible. No se va a vulnerar los derechos, no se va a abusar”, expresó.

Ante ello, la pregunta de hoy es:

¿Esta de acuerdo en que el servicio militar vuelva a ser obligatorio?

Tus respuestas serán publicadas en esta nota y seleccionaremos las mejores para ser publicadas en la edición impresa de Gestión del día de mañana.