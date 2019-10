El plan “pico y placa” para ­vehículos de carga pesada dispondrá del uso de un carril exclusivo sin restricciones para camiones en la carretera Panamericana Sur. Este carril se habilitará a la izquierda de esta vía, en ambos sentidos, de lunes a sábado en el horario de 6 a.m. a 9 p.m. Es decir, abarcará los horarios de aplicación de dicho plan. En tanto, la restricción de tránsito en los horarios del plan se mantendrán en los tres carriles de la derecha durante el turno de la mañana (6:30 a.m. - 10 a.m.), entre la avenida Mateo Pumacahua y el intercambio vial Javier Prado.

Estas modificaciones a la ordenanza fueron anunciadas por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, como resultado del diálogo con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias y de las asociaciones de transporte de carga, confirmando así la información que dimos ayer (Gestión, 23.10.2019).

Por ello, la pregunta de hoy es:

¿Está de acuerdo con que los camiones cuenten con carril libre en la Panamericana Sur?

