Las clases escolares generales deben iniciar el 2022 una vez se tenga vacunado contra el coronavirus (COVID-19) a los menores de 17 años, así lo dijo el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

“Estamos en el mes de octubre, quedan dos meses. Apresurarnos ahora con niños no vacunados, desde mi punto de vista, no me parece prudente. Hay que esperar el año que viene”, dijo en la víspera.

Ante ello, la pregunta de hoy es:

¿Está de acuerdo con que las clases escolares presenciales se reanuden el próximo año?

Envíenos sus comentarios. Dos respuestas serán publicadas en la edición impresa del martes.