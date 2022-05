El exsceretario de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, dijo que está dispuesta a colaborar con la justicia, pese a que aún sigue prófugo de la justicia.

“Esto es algo insólito, solo concebible por la politización de la justicia. Me acusan de delitos que no he cometido. Estoy dispuesto a colaborar con una justicia justa y dentro del Estado de Derecho. Voy a defenderme y nunca me someteré a una campaña políticamente dirigida”, escribió ayer en twitter.

Pacheco es investigado junto a los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, y otras personas, en el marco del caso Puente Tarata por presuntas irregularidades en Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), debido a la adjudicación de la obra “Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres” a un consorcio relacionado a Karelim López, colaboradora eficaz de la fiscalía.

Ante ello, la pregunta de hoy es:

¿Cree realmente que Bruno Pacheco está dispuesto a colaborar con la justicia?

Envíenos sus comentarios. Dos respuestas serán publicadas en la edición impresa del mañana.