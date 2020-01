Si bien la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la inversión en exploración minera caería en el 2019 por segundo año consecutivo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) estimó que el gasto de las empresas en ese rubro se puede recuperar este año y el siguiente.

Según información que dio a conocer el ministerio a Gestión, tenía previsto que las inversiones en la búsqueda de nuevos yacimientos mineros por parte de las empresas del ramo alcanzarán los US$ 430 millones al cierre del 2019. No obstante, entre enero y noviembre últimos, lo invertido en exploración sumó solamente US$ 321 millones (a un ritmo promedio de US$ 30 millones mensuales). Es decir, lejos de los US$ 430 millones que proyectó el ministerio.

Por ello, la pregunta de hoy es:

¿Cree que se recuperará la inversión en exploración minera este año?

