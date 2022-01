Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, aseveró que el mandatario no ha hecho pública la relación de las personas con las que se reunió en la casa de Breña, ubicada en el jirón Sarratea, pues esta lista “no existe” y no es función del jefe de Estado elaborarlas.

En declaraciones a RPP, Pachas reiteró que Castillo Terrones jamás despachó desde este domicilio y que todos los encuentros que sostuvo fueron de carácter personal.

“ No hay una lista de visitantes a la casa de Sarratea. El presidente no tiene una lista, porque él no las hace, esa no es su función. El presidente no tiene una lista, pero a las personas que han estado ahí ya la fiscalía les ha preguntado y ya se está dando toda la información”, aseveró.

Ante ello, la pregunta de hoy es:

¿Cree que realmente no hay una lista de visitantes a la casa de Breña?

Envíenos sus comentarios. Dos respuestas serán publicadas en la edición impresa del lunes.