Durante su presentación ante el parlamento, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, dijo que su gestión impulsará un incremento de la remuneración mínima vital.

El alzad el sueldo mínimo se evaluará -afirmó- “en consenso con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores”.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, precisó que “no se está trabajando” desde su cartera.

“El salario mínimo en esta coyuntura es algo que tiene que verse con mucho cuidado. En el MEF no lo hemos estado trabajando porque no me parece que este sea el momento de un aumento del salario mínimo”, sostuvo ayer en conferencia de prensa.

Ante ello, la pregunta de hoy es:

¿Cree que es el momento para aumentar el sueldo mínimo?

Tus respuestas serán publicadas en esta nota y seleccionaremos las mejores para ser publicadas en la edición impresa de Gestión del día de mañana.