El presidente del directorio de la compañía de minas Buenaventura, Roque Benavides, se refirió a la actual administración del Ministerio de Energía y Minas (Minem), precisando que existe una falta de experiencia por parte de los representantes de dicha cartera.

“Hemos tenido cuatro ministros de Energía y Minas en menos de 10 meses, eso no es promover la industria minera, que es tan importante para el país”, sostuvo Benavides.

Finalmente, detalló que no ha tenido la oportunidad de dialogar con los actuales representantes del Minem.

“Nosotros no los hemos conocido. Sinceramente, no son personas que han estado en la actividad minera en los últimos años, no han tenido mayor relevancia en el sector minero. No conozco al ministro de Energía y Minas, no ha convocado a las empresas que somos parte importante de la producción nacional”, dijo.

Ante ello, la pregunta de hoy es:

¿Cree que con cuatro ministros en menos de 10 meses se promueve la minería?

Envíenos sus comentarios. Dos respuestas serán publicadas en la edición impresa del mañana.