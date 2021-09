El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, consideró que el sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es una influencia negativa en el Gobierno de Pedro Castillo.

En esa línea, Torres reveló que el mandatario mantuvo al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, porque de lo contrario se iba a considerar que el Ejecutivo estaba a cargo de Cerrón y no de Castillo.

“Para mí [Vladimir Cerrón] sí [es una influencia dañina para el Gobierno], porque nadie pueda tomar decisiones ahí si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la Constitución que define quienes gobiernan. No personas que no han llegado democráticamente”, sostuvo en diálogo con ‘Agenda Política’.

Ante ello, la pregunta de hoy es:

¿Cree que Cerrón es una influencia negativa, como afirma el ministro de Justicia?

