La alta probabilidad de que el 30 de junio se ponga fin a la cuarentena -que en la práctica ya no existe-, el próximo inicio de la tercera fase y la ampliación de los sectores que podrán vender directamente al público pueden marcar el momento para que el presidente Vizcarra considere seriamente hacer cambios, ya sea de estrategia o de ministros. Si puede ser de ambos a la vez, sería mejor.

En el tema sanitario, es evidente para la población que las medidas que se adoptaron para la contención no dieron los resultados esperados. Ante las críticas, el Gobierno lleva siempre el debate a si era necesaria o no la cuarentena, pero eso es escabullirse de la realidad, pues la necesidad del aislamiento no está en duda, el problema es que mantenerlo por más de 100 días sin hacer los ajustes necesarios ni evaluar todas sus implicancias no es adecuado.

Por ello, la pregunta de hoy es:

¿Cree necesario que se hagan cambios en el consejo de ministros?

