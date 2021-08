Los congresistas de las bancadas Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular están recolectando firmas para presentar formalmente una moción para interpelar al canciller Héctor Béjar, a quien cuestionan por la posibilidad de que el Perú se retire del Grupo de Lima.

El documento que incluye las firmas de voceros de las tres bancadas de oposición y señala que el Grupo de Lima se creó para defender la democracia y la libertad en toda la región y, así como hizo en Venezuela, apoyar a cualquier país que se “vea amenazado por ideologías totalitarias y antidemocráticas”.

“En ese sentido, no existe razón válida por la cual Perú debiera retirarse del Grupo de Lima y, así, negar los principios y valores democráticos que todos los ministros de Estado han jurado respetar y preservar, no obstante lo cual el canciller no ha desmentido que tenga pensado que nuestro país abandone el Grupo de Lima”, indica el texto que todavía no ha sido presentado formalmente ante la mesa de partes del Poder Legislativo.

Ante ello, la pregunta de hoy es:

¿Considera que hay razones para interpelar al canciller Héctor Béjar?

