Ricardo Pareja, vocero del Gremio de Transportistas de Lima y Callao, indicó que cinco organizaciones gremiales se han unido para realizar un paro indefinido el próximo lunes 8 de noviembre debido al alza del combustible.

Además, piden una estabilidad jurídica y acabar con la informalidad, entre otros reclamos.

“Este no es un paro político, es un paro en defensa del transporte formal para que el Estado no deje que se siga prestando el servicio en condiciones normales. Nos hemos unido cinco organizaciones gremiales, las cuales representan el 85% de todo el transporte formal que se brinda en Lima y Callao. Pues el 15% restante lo realiza el Metropolitano y los Corredores que no tienen la necesidad de parar puesto que el Estado los está subvencionando durante los 17 meses de pandemia, que no lo hemos tenido nosotros, los transportistas formales”, precisó en declaraciones a 90 Matinal.

Ante ello, la pregunta de hoy es:

¿Considera que está justificado el paro de transportistas?

Envíenos sus comentarios. Dos respuestas serán publicadas en la edición impresa del lunes.