Al cumplirse este lunes 20 días del bloqueo a la ruta de salida de los cargamentos de minerales que transitan por el corredor minero sur hasta el puerto de Matarani –que amenazaba agudizarse con el inicio del paro indefinido contra el proyecto Tía María– se está poniendo en peligro el 49% de la producción cuprífera nacional. Esta advertencia la hizo la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Respecto a las pérdidas causadas por el bloqueo, fuentes de la SNMPE señalaron que en estos 21 días que se mantiene el bloqueo, no se ha podido cumplir con contratos de exportación de minerales con los mercados, por lo que las pérdidas acumuladas en ese periodo suman ya US$ 390 millones, a razón de una pérdida diaria cercana a los US$ 20 millones. Según Perucámaras, con el inicio de un paro regional indefinido, las protestas han escalado y se estima que esta situación ocasionará pérdidas económicas que estarían en US$ 14 millones diarios en Arequipa y las demás regiones del sur afectadas.

Por ello, la pregunta de hoy es:

¿Considera que el gobierno ha perdido autoridad en el caso del proyecto minero Tía María?

