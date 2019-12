Jorge Montenegro, ministro de Agricultura y Riego, señala que la construcción de la presa Palo Redondo está paralizada. Hay una adenda que está por presentarse a solicitud del gobierno regional. “Estamos haciendo acompañamiento. Pero estoy seguro (que la adenda) no es muy atractiva porque en tiempos es mayor (para la construcción), además hay un tema de corrupción que ha sido detectado (Odebrecht). No podemos seguir trabajando en favor de la corrupción, somos enfáticos al decir que no podemos seguir negociando o trabajando con quien nos ha causado tanto daño”, dijo.

“Por eso, hemos planteado al gobierno regional y al Ministerio de Economía (MEF) que la tercera etapa de Chavimochic pase al Ministerio de Agricultura (Minagri). En lugar de que lo ejecute el gobierno regional, nosotros canalizamos esto para que sea una obra recuperada y ejecutada. Y lo que estamos pensando hacer es trabajar un contrato de Estado-Estado”, agregó.

Por ello, la pregunta de hoy es:

¿Chavimochic III y Majes-Siguas II deben pasar al ámbito del Ministerio de Agricultura?

