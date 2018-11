El electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, manifestó que le escribió tres cartas al actual burgomaestre Luis Castañeda pidiéndole información sobre diversos temas importantes relacionados a la Municipalidad de Lima, como el presupuesto y el alza de los pasajes del Metropolitano. Sin embargo, no ha recibido una respuesta adecuada, afirmó.

Muñoz indicó que toda la información que su equipo ha podido recolectar hasta el momento la han obtenido de terceros como del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Cofide, reuniones con los ministros y concesionarios del Metropolitano, entre otros.

“Le he pedido al señor Castañeda información como parte de está recolección documentaria que estamos haciendo. Le he escrito tres cartas al señor Castañeda y él me respondió que recién me abrirá la puerta (de la Municipalidad de Lima) cuando la proclamación esté debidamente consentida”, dijo el el electo burgomaestre durante una conferencia de prensa.

Por ello, la pregunta de hoy es:

¿El alcalde Castañeda está obstruyendo el ingreso al Municipio de Lima al electo burgomaestre Muñoz?

