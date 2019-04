La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) se encuentra terminando el proceso de registro de las cooperativas de ahorro y crédito y hasta el momento existen 413 que solicitaron su formalización. No obstante, este proceso no necesariamente aseguraría el respaldo de los depósitos de los cooperativistas de manera inmediata.



Oscar Basso, superintendente adjunto de Cooperativas de la SBS, indicó que el procedimiento para establecer un Fondo de Seguro de Depósitos para las cooperativas aún no está culminado.Una vez establecido los montos, el procedimiento para acceder al fondo podría tardar hasta un máximo de tres años, pues las cooperativas tendrán un año de plazo máximo para inscribirse en el mismo y luego tendrán un periodo de carencia de dos años mediante el cual deberán realizar aportes para acceder a los beneficios.

Por ello, la pregunta de hoy es:

¿Es adecuado que a las cooperativas les tome hasta tres años contar con un Fondo de Seguro de Depósitos?

