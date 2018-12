¿Está de acuerdo con la derogación del pago del ISC a los casinos y tragamonedas?

La Comisión de Constitución aprobó con 8 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, la recomendación del grupo de trabajo -presidido por el congresista fujimorista Miguel Torres- de control constitucional de los decretos legislativos publicados por el Poder Ejecutivo de derogar el ISC a los casinos y tragamonedas.

"Con el Decreto Supremo No 1419 -emitida como parte de las facultades delegadas y que imponía el ISC- no se está grabando al consumo por lo que si se mantiene vendría una avalancha de Acciones de Amparo. Téngase en cuenta que a través de los impuestos no se puede prohibir una actividad", precisó el parlamentario fujimorista.

