Abogada senior del área laboral de Benites, Vargas & Ugaz Abogados. Docente universitaria.

En el 2001, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Juan Somavia, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se pronunció respecto a la necesidad de mejorar la igualdad de género en el trabajo, de combatir el denominado “techo de cristal”, esa barrera invisible que impide el ascenso de las mujeres a puestos de nivel superior, y el “suelo pegajoso” que mantiene a muchas mujeres atrapadas en la base de la pirámide económica [1].

Hoy, más de 20 años después, provoca preguntarnos ¿por qué seguimos en ese mismo camino? ¿No son acaso más de 20 años (y los que antecedieron a esta declaración) suficientes para repensar la necesidad de una equidad de género en el plano laboral? Para tratarse del inicio del tercer milenio, los datos que Somavia compartía en esta declaración eran preocupantes

Las mujeres sólo desempeñaban del 1% al 3% de los máximos puestos ejecutivos en las mayores empresas del mundo. Para las mujeres que sufren discriminación racial, el porcentaje es menor incluso;

Sólo 8 países tenían como jefe de Estado a una mujer;

Las mujeres constituían el 13% de los parlamentarios del mundo; y 21 países contaban con una mujer desempeñando la vicepresidencia o segunda magistratura del Estado;

Aunque las mujeres representaban casi el 40% de los miembros de las organizaciones sindicales del mundo, sólo el 1% de los dirigentes de los sindicatos eran mujeres.

Si bien la situación hoy no es la misma, no cabe duda de que la necesidad de seguir quebrando ese techo de cristal sigue vigente. La propia OIT a través del informe “Argumentos para un cambio: las mujeres en la gestión empresarial” del año 2019 [2]. reconoce por un lado que las propias organizaciones han abierto espacios considerados típicos para varones y están dando paso a que sean ocupados por mujeres; posiciones tales como pilotos, especialistas en tecnologías y mayor número de cargos directivos, aunque estos se centren en la gestión, recursos humanos o administración.

Sin embargo, la Organización afirma también la necesidad que las empresas aprendan a reconocer y aprovechar los beneficios de la propia diversidad de género y que con ello, promuevan enfoques más completos e integrales, que incluyan trabajos flexibles que fomenten el equilibro laboral tanto para varones como para mujeres; el respaldo y compromiso del personal directivo con estas que supone una visión de largo recorrido.

Personalmente, creo que no se trata de ver estas políticas como un acto de simpatía con las mujeres, sino como una alternativa que les permita compatibilizar las necesidades que objetivamente soportan para que la balanza pueda equilibrarse y puedan acceder, en mismo tiempo y espacio, al mismo nivel de oportunidades que tienen los varones en situaciones como la postulación a un puesto de trabajo, a una promoción, a un cargo directivo; se trata de un cambio de mirada, un cambio de chip.

En Perú ya contamos con una norma que promueve la equidad remunerativa entre mujeres y varones, pero aún nos sigue faltando algo. Las estadísticas siguen saltando a la vista, la cantidad de estudios relacionados con la poca presencia de mujeres en cargos directivos y la existencia aún de una amplia brecha salarial [3] dan cuenta de nuestra realidad y de por qué continuamos en este largo y desgastante proceso. Entonces, cabe preguntarse, si ya conocemos este escenario ¿qué nos hace falta para superarlo?

Considero que el cambio se resume a una sola palabra: DECISIÓN ; decisión empresarial, decisión gubernamental, decisión de reflexionar en que no existe, en la realidad, justificación objetiva alguna para limitar o no permitir el acceso de las mujeres a posiciones mayores o a salarios equivalentes a los de los varones con sus mismas competencias y si ello es así, no cabe duda que el cambio está en nuestras manos, en desterrar estereotipos y de empezar a reconocer las diferencias para plasmar políticas más equitativas, más saludables, más justas.

[1] La declaración puede ser revisada en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008624/lang--es/index.htm

[2] El informe puede ser revisado en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_700977.pdf

[3] A la fecha, el Perú ocupa el puesto 66° en el ranking global de la brecha de género en áreas clave como salud, educación, trabajo y política (World Economic Forum, 2020). Al respecto pueden verse los siguientes artículos: La participación laboral de las mujeres en el Perú: 10 mensajes clave y 6 recomendaciones de política: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-participacion-laboral-de-las-mujeres-en-el-Peru-10-mensajes-clave-y-6-recomendaciones-de-politica.pdf; “Primer Estudio sobre Mujeres Miembros de Directorios de las Empresas en el Mercado de Valores 2018″, elaborado por CENTRUM PUCP, WomenCEO Perú y Price Waterhouse Coopers Perú (PwC): https://www.pwc.pe/es/publicaciones/estudio-sobre-mujeres-miembros-de-directorios.html.