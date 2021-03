Opinión







¿Por qué no hay más mujeres en el Congreso peruano? Antes de la pandemia, ya las mujeres dedicábamos mucho más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado (39 horas vs. 16 horas por semana) y al trabajo global (más de 9 horas). Esta situación se ha agravado con la pandemia (mayores labores de asistencia en el hogar, apoyo en la educación de hijos/as, cuidado de personas adultas mayores y enfermas, más su carga laboral, con mayor impacto en desempleo y pobreza).