Presidente del Consejo Fiscal del Perú

Según el Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024 (MMM), la deuda pública subirá de 26.8 a 35.4 del PBI. Para el Consejo Fiscal de Perú, este hecho marca el tránsito de una situación fiscal sólida a otra más vulnerable. Este hito, claro para los especialistas, no lo es, sin embargo, para la ciudadanía. Aquí aclaramos varios conceptos para entender lo que está pasando.

1. A la larga, el gasto público se financia con impuestos.

El Gobierno maneja sus finanzas igual que las familias. En un determinado periodo, las familias pueden gastar por encima de sus ingresos y tener un “déficit económico familiar”. Eso es posible porque pueden tomar un préstamo del banco, elevando así sus pasivos, o pueden usar sus depósitos bancarios o vender el auto de la casa, reduciendo sus activos.

El Gobierno hace lo mismo: puede gastar por encima de lo que recauda y tener déficit fiscal. El déficit puede financiarlo endeudándose, emitiendo bonos o prestándose de organismos internacionales, elevando así sus pasivos, o puede usar sus depósitos acumulados, reduciendo sus activos.

Esta operación no puede hacerse todos los años porque la deuda no puede crecer indefinidamente, pues los intereses y amortizaciones se harían impagables, y porque los activos no son infinitos. Por eso se recomienda que, en los buenos tiempos, cuando la recaudación aumenta, el Gobierno debe ahorrar, tener superávit fiscal; y en los malos tiempos, cuando la recaudación cae, el Gobierno puede usar los ahorros pasados y tener déficit fiscal. A la larga, el Gobierno debe tener equilibrio fiscal; es decir, a la larga, si el Gobierno quiere gastar más, tiene que recaudar más. Lo mismo aplica para las familias: a la larga, si quieren gastar más, tienen que generar más ingresos.

2. La deuda pública neta es un mejor indicador que la deuda bruta.

Según el MMM, entre 2019 y 2020, i) el déficit fiscal subirá de 1.6% a 10.7% del PBI, ii) la deuda bruta subirá de 26.8% a 35.4% del PBI, y iii) los activos financieros del Gobierno disminuirán 5.5 puntos del PBI.

La cifra del déficit nos muestra que el gasto público estará en este año un 10.7% por encima de la recaudación, y que el Gobierno deberá conseguir el dinero para financiarlo. ¿De dónde? Por un lado, del endeudamiento, por eso la deuda pública bruta sube en 8.6% del PBI. Por otro lado, usando sus activos; por eso, los activos del Gobierno disminuyen en 5.5% del PBI.

En las estadísticas fiscales se usa más la deuda pública bruta, que son los pasivos del Gobierno. Pero un mejor indicador de la solidez fiscal es la deuda neta, la diferencia entre los pasivos y los activos del Gobierno. Con esta medida, nuestra deuda pública casi se ha duplicado, pues ha subido de 13% en 2019 a 25.6% del PBI en este año.

3. ¿Por qué es importante reducir en los próximos años la deuda pública?

Hay muchas razones para tener una deuda pública baja. La principal es que cuanto más baja es la deuda pública, tanto el Gobierno como el sector privado pueden conseguir endeudarse en los mercados internacionales a tasas de interés muy bajas.

En 1990, cuando nuestra deuda publica alcanzó el 90% del PBI, el pago de intereses de la deuda fue de 9% del PBI. El año pasado, con una deuda de 26.7% del PBI, el pago de intereses fue solo de 1.3% del PBI. Es decir, gracias al menor volumen de la deuda y las tasas de interés más bajas, el Gobierno del Perú ganó un espacio fiscal de 7.7% del PBI, como US$ 18 000 millones de dólares anuales, para destinarlo a otro tipo de gastos.

4. ¿Cuál debería ser el límite máximo de deuda pública en el Perú y cómo podemos llegar a ese límite?

En Estados Unidos la deuda pública está en alrededor del 120% del PBI y en Japón como en 240% del PBI. ¿Por qué el Perú debería tener una deuda por debajo de 30% del PBI, como lo estipula nuestra ley fiscal?

Porque, aunque la deuda pública en Estados Unidos o Japón sea alta, los inversionistas privados y los gobiernos seguirán comprando bonos del tesoro americano o japonés, porque son seguros, no tienen riesgo. En cambio, en América Latina, con un historial de pago dudoso, países con una deuda pública mucho más baja, como Venezuela, Argentina o Ecuador, no pueden, en este momento, emitir ni un bono en los mercados internacionales. Nadie quiere comprarlos.

Por eso, un límite de deuda pública de alrededor del 30% del PBI sigue siendo razonable para un país como el Perú.

Por otro lado, según el MMM la deuda pública subirá hasta el 2022. Después de ese año tendrá que empezar a reducirse, hasta alcanzar alrededor del 30% del PBI.

La deuda pública se reduce bajando el déficit fiscal. ¿Cómo se reduce el déficit fiscal?: elevando la presión tributaria y/o reduciendo o estabilizando el gasto público.

5. ¿Puede el Congreso dificultar la tarea de reconstrucción de las finanzas públicas elevando el gasto público?

Constitucionalmente, no. Según el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos”. El artículo es clarísimo.