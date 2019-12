Por: Alberto Ventura, asociado de Miranda & Amado

Tener un reglamento ambiental actualizado y bien desarrollado desde el punto de vista legal y técnico es un punto a favor para cualquier sector económico y el sector eléctrico no es ajeno a esto. Por ello, uno de los aspectos más positivos de este año fue la aprobación del nuevo Reglamento Ambiental para la Protección de las Actividades Eléctricas, mediante Decreto Supremo 014-2019-EM (Nuevo Reglamento). Sin embargo, una mala técnica legislativa en normas complementarias o vinculadas podría vaciar de contenido los aportes de este dispositivo.

Me referiré quizá a una de las contribuciones más importantes del Nuevo Reglamento, esto es el haber incluido un listado de supuestos en los que, al tratarse de cambios menores, no se requiere una modificación del instrumento de gestión ambiental original, bastando solo una comunicación del titular 15 días hábiles antes de su implementación.

El artículo 62 del Nuevo Reglamento lista, entre otros, los siguientes supuestos: (a) el cambio de ubicación de maquinarias o equipos; (b) cambio de ubicación de componentes proyectados tales como aerogeneradores o estructuras de transmisión; y, (c) la renovación de equipos por obsolescencia. Sin embargo, el 7 de noviembre se publicó la Resolución Ministerial 336-2019-MINEM/DM, que prepublica el Proyecto de “Lineamientos para la aplicación del Nuevo Reglamento” (Lineamientos), texto que lamentablemente restringe los presupuestos o premisas que deben concurrir para poder aplicar el beneficio antes descrito y vacía de contenido el mismo. Me explico.

El artículo 3 de los Lineamientos desarrolla las premisas que deben concurrir para poder acogerse al beneficio del artículo 62 del Nuevo Reglamento: (i) las acciones no deben generar mayores impactos negativos al ambiente; (ii) no deben implicar la modificación de los alcances de otros permisos y/o autorizaciones otorgadas; y, (iii) no aplica en áreas restringidas (como Áreas Naturales Protegidas, Zonas Arqueológicas, entre otras).

Sobre los aspectos (i) y (iii) no hay mayor discusión pues son aspectos que además están parafraseados en gran parte de los supuestos listados en el artículo 62. No obstante, me quiero detener en analizar con mayor detalle la premisa (ii) de los Lineamientos. Si bien la premisa base de todos los supuestos listados en el artículo 62 es que no se generen mayores impactos ambientales, esto no quiere decir que algunos de dichos cambios menores no involucren la modificación de otros permisos y/o autorizaciones otorgadas. Por poner un ejemplo, con el supuesto de cambio en la ubicación de estructuras de transmisión.

Como es de conocimiento en el sector, una línea de transmisión no solo debe contar con una certificación ambiental sino también con una concesión de transmisión (en la mayoría de casos), con Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), entre otros permisos.

Ahora bien, si el titular de una línea de transmisión desea cambiar de ubicación alguna de las torres de transmisión, ¿acaso esto no generaría que se modifique la concesión de transmisión, el CIRA otorgado u otro permiso que esté vinculado a las torres a ser reubicadas? Entonces, en la práctica, si aplicamos la premisa incorporada en los Lineamientos ¿cuándo podría reubicar una torre de transmisión gozando del beneficio contemplado en el artículo 62 del Nuevo Reglamento (i.e. sin modificar el instrumento ambiental original)? Y se debe de tener en cuenta que esta situación se repite con otros supuestos listados en el artículo 62 del Nuevo Reglamento, tales como la revegetación de áreas, el cambio de ubicación de maquinarias, entre otros, donde se ven involucrados otros permisos o autorizaciones accesorias.

Frente a esto, cabe preguntarse: ¿puede una resolución ministerial (norma de menor jerarquía) hacer más restrictivo un supuesto beneficio regulado en un decreto supremo? ¿Acaso esto no nos coloca en un supuesto en el que no podría aplicarse el beneficio incorporado en el Nuevo Reglamento? Esperamos que los Lineamientos puedan ser reevaluados antes de su aprobación y que se retire esta condición restrictiva o, al menos, se precise a qué permisos o autorizaciones se refiere. De lo contrario, estaríamos frente a un beneficio sin contenido e imposible de ser aplicado.