Una democracia —imperfecta, como lo son todas las naciones, y deseosa de ser parte del mundo libre— es invadida por su vecina de mucha mayor envergadura, una dictadura que comete atrocidades masivas. Pero la democracia responde al ataque, que la mayoría esperaba que durase unos cuantos días, se mantiene firme y hasta recupera terreno en los doce meses de brutal lucha que siguieron. ¿Algún estadounidense, ciudadano de un país que se considera un modelo de libertad, estaría en contra de Ucrania?

Pues facciones significativas en la política de Estados Unidos —un pequeño grupo en la izquierda, un bloque mucho mayor en la derecha— se opone al apoyo de Occidente a Ucrania y claramente quiere que Rusia gane. Mi pregunta es, en el primer aniversario de la invasión, ¿qué está detrás del respaldo de la derecha a Vladimir Putin?

Claro que no es el único. Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, se ha convertido en ícono conservador, aunque esa admiración —lamento decirlo— tiene sentido dados los objetivos de la derecha. La transformación de Hungría en un bastión del nacionalismo blanco y el antiliberalismo social, una democracia solo en el papel pero un Estado unipartidista en la práctica, ofrece una hoja de ruta. Eso es, por supuesto, lo que desea buena parte del Partido Republicano. Pero Orbán no es objeto de un culto a la personalidad en la derecha estadounidense.

Putin, en cambio, sí lo es. Lo ha sido durante años. Y es un culto bastante espeluznante. Por ejemplo, el 2014, un columnista de la revista conservadora National Review contrastó la imagen de Putin, montado a caballo con el torso desnudo, con el “atuendo de golf metrosexual” del expresidente Barack Obama. Hasta la invasión a Ucrania, el culto iba de la mano con extravagantes elogios a la supuesta efectividad militar rusa.

En el 2021, el senador republicano Ted Cruz circuló un video que comparaba un anuncio de reclutamiento ruso, protagonizado por un hombre musculoso realizando actividades viriles, con un anuncio estadounidense que resaltaba la diversidad de los reclutas. “Quizás unas Fuerzas Armadas progresistas y emasculadas no sea la mejor idea”, declaró Cruz.

¿Cuál fue la base de esta veneración? Yo diría que muchos en la derecha equiparan el ser poderoso con ser un tipo duro y altanero que desdeña todo lo que pueda interferir con su pavoneo —como la amplitud intelectual y el respeto a la diversidad—. Putin era su idea de cómo debería verse un hombre poderoso y Rusia, con su visión de militares masculinos y musculosos, su idea de país poderoso.

Debió haber sido obvio desde un inicio que esta visión del mundo era errónea. El poder nacional en el mundo moderno se apoya en la fortaleza económica y la destreza tecnológica, no en la capacidad militar. Y con la invasión, resultó que la Rusia de Putin, sin progresismo ni emasculación, ni siquiera es muy buena para librar una guerra. ¿Por qué sus Fuerzas Armadas han fallado tan estrepitosamente?

Porque las guerras modernas no son ganadas por tipos arrogantes flexionando sus bíceps, sino principalmente con logística, tecnología e inteligencia —aspectos en los que Rusia no es eficiente y Ucrania, sorprendentemente, sí lo es—. No se trata únicamente de armamento occidental, aunque ha sido formidablemente efectivo; los ucranianos también han exhibido verdadero talento para encontrar soluciones a sus necesidades militares.

Hay que aclarar que las guerras siguen siendo infernales y pueden perderse, incluso con armamento superior, si no hay coraje y entereza. Pero estas también son cualidades que los ucranianos —hombres y mujeres— poseen en abundancia. Hablando de valentía, ¿soy el único impactado por el contraste entre la osada visita a Kiev del presidente Biden con la forma en que el presidente Donald Trump se refugió en el búnker de la Casa Blanca ante la presencia de manifestantes desarmados?

De regreso a la guerra, la clave para entender la creciente ira de la derecha respecto de Ucrania es que los fallos de Rusia muestran que el líder que idolatraban tiene pies de barro, y que su visión de tipo duro en referencia a la naturaleza del poder es errónea. Y están teniendo dificultades para aceptarlo, lo que explica por qué destacados fans de Putin en Estados Unidos insisten en que Ucrania está perdiendo.

Tucker Carlson, comentarista de Fox News, declaró el 29 de agosto que Putin estaba “ganando la guerra”, días antes de una serie de victorias ucranianas. Y se sigue hablando de una enorme ofensiva rusa; aunque lo cierto es que esa ofensiva está en marcha, pero como señaló un funcionario ucraniano, ha avanzado tan poco “que no todos lo ven”.

Eso no significa que Rusia no pueda terminar conquistando Ucrania, pero si lo logra, será en parte debido a que los fans estadounidenses de Putin fuercen un cese de ayuda crucial. Si eso ocurre, será porque la derecha no soporta la idea de un mundo en que el progresismo no significa debilidad y que hombres que posan como duros en realidad son perdedores.

