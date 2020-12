Estamos a días de celebrar la Navidad, así que me pareció interesante analizar la situación de Papa Noel, ya que la pandemia del COVID-19 también ha afectado sus actividades, pues al tener más de 65 años y un evidente Índice de Masa Corporal mayor o igual a 40, forma parte del grupo de riesgo y, por ello, no podría repartir los regalos de manera presencial esta Navidad.

Por este motivo, algunos niños están preocupados, ya que no saben si recibirán sus regalos, a pesar de haberse portado bien todo el año. Por otro lado, si bien Papa Noel es personal de dirección y podría enviar a los elfos que no formen parte del grupo de riesgo a entregar los regalos, le hace mucha ilusión hacerlo directamente.

Por ello, a pesar de ser del grupo de riesgo, había pensado laborar esta Navidad de manera presencial, presentando la respectiva declaración jurada en la que manifestaba su voluntad, con el visto bueno del médico ocupacional, pues lo había leído en el numeral 8.3) del artículo 8° del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM.

Al respecto, Papa Noel considera que el riesgo de exposición de COVID-19 para sus actividades es bajo, ya que la entrega de regalos la realiza sin tener contacto cercano y frecuente, a menos de 1.5 metros de distancia, con el público en general, ya que su labor la realiza justamente por la chimenea y/o sin que nadie lo vea.

Sin embargo, sucedió algo más que cambió sus planes, dejó de existir la posibilidad que realice trabajo presencial con la presentación de la declaración jurada, ya que el referido Decreto Supremo N° 083-2020-PCM que lo regulaba, fue derogado el pasado 30 de noviembre, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM.

Por tal motivo, Papa Noel le preguntó a sus abogados si, a pesar que se derogó dicha norma, podía hacer trabajo presencial, ya que la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA que, se publicó recientemente el 29 de noviembre del presente año, hace referencia a dicha posibilidad en el literal a) del punto 7.3.4) del apartado VII Disposiciones Específicas de los Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de COVID-19.

En efecto, en esta última disposición se señala que “La información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data médica) deben ser valorados por el Médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores, para precisar el estado de salud y riesgo laboral individual de cada empleador, a fin de determinar la modalidad de trabajo (remoto, semipresencial o presencial) en los trabajadores con factores de riesgo (…)” Por este motivo, Papa Noel pensó que esta disposición era la salida legal que le permitiría entregar los regalos de manera presencial.

Al respecto, sus abogados le indicaron que era válida su consulta, sin embargo, le explicaron que la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA que dispone lo citado en el párrafo anterior, se publicó un día antes de la derogación del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM que regulaba la posibilidad del trabajo presencial para el personal del grupo de riesgo con la presentación de una declaración jurada y eso explica la razón de su tenor, pero, una vez derogado este decreto, debe entenderse que NO es posible que haga trabajo presencial.

Los abogados también le explicaron a Papa Noel que, con dicha derogación, quedaría vigente lo dispuesto en los numerales 20.1) y 20.2) del artículo 20° del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que señalan que los trabajadores del grupo de riesgo deben realizar trabajo remoto y cuando no sea compatible con la naturaleza de sus labores, gozarán de licencia con goce de haber sujeto a compensación posterior.

De este modo, Papa Noel comprendió que teniendo en cuenta las últimas modificaciones normativas, no sería posible realizar trabajo presencial esta Navidad. Por tanto, no le quedó otra alternativa que disponer que los regalos sean entregados por los elfos que no formen parte del grupo de riesgo con los renos de siempre, y ha decidido supervisar por video llamada, que todas las entregas se realicen conforme lo planificado. Para tal efecto, Papa Noel ha brindado una capacitación virtual a los elfos que se encargarán por sí solos de esta tarea, para asegurar que la entrega de regalos se realice con éxito.

Finalmente, sería conveniente que los adultos informemos de esta situación a todos los niños, para que estén tranquilos que esta Navidad, si bien Papa Noel no dejará los regalos de manera presencial, hará trabajo remoto y con ello, garantiza cumplir con su tarea mágica de manera tan eficiencia como siempre.