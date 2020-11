Presidente del Comité Tributario de la Sociedad Nacional de Industrias

El fenómeno de la pandemia forma parte de la historia de la humanidad. Ya en el año 400 a.C Hipócrates daba cuenta de la llamada “enfermedad de los visitantes”. En el 543 d.C la peste de Justiniano mató a 100,000 personas por día hasta que finalmente desapareció. Sólo en Estambul (la Constantinopla de entonces) murieron 5,000 personas todos los días en su etapa más álgida. La peste negra que inundó a Europa en el siglo XIV produjo la muerte de 20 millones de personas, lo que representó la cuarta parte de toda la población mundial de aquél entonces.

Ciudades como Navarra, Barcelona, Génova o Venecia redujeron en promedio su población a la mitad. En 1918, durante la Primera Guerra Mundial, la humanidad se vio afectada por una epidemia de influenza, que fue injustamente identificada como “gripe española” por ser el único país que daba cuenta pública de su presencia. Este virus arrasó con 50 millones de personas en todo el mundo. Las pandemias de gripe se han repetido en 1957 bajo la denominación de “gripe asiática”, y en 1968 como “gripe de Hong Kong”, las que se llevaron consigo algunos millones de personas.

Desde 1981 convivimos con una realidad pandémica que ha causado también la muerte de millones de seres, encontrándose hasta el momento muy activa: el SIDA. En lo que va del siglo XXI el virus de influenza ha dado paso al SARS, una enfermedad que afecta seriamente el sistema respiratorio de las personas y que tiene la desventaja de propagarse rápidamente por todo el mundo. Las únicas medidas especificas que conocemos hasta la fecha son el aislamiento o la cuarentena. Por años la riqueza de las naciones se ha hallado concentrada en la tierra y las construcciones, lo que hasta el momento ninguna pandemia ha afectado. De hecho, como comenta Tanzi, la peste negra contribuyó al “Renacimiento” de la sociedad, pues la población se redujo radicalmente mientras que la tierra cultivable se mantuvo. Esta nueva ecuación hizo posible la distribución de más alimentos, la mejora en la calidad de vida, y que muchas personas pudieran dedicarse al arte o la cultura.

Todo indica que el actual COVID 19 no es tan peligroso para las personas jóvenes o en buen estado físico, lo que representa ya un límite a las consecuencias de esta pandemia. Pero como el aislamiento social es hasta ahora la mejor estrategia para evitar su difusión, es un hecho que este virus viene acarreando graves consecuencias a la economía. De hecho, un mundo organizado sobre la base del trabajo conjunto y de la relación constante entre las personas, se afecta ostensiblemente si sus principales agentes no se movilizan, no salen de compra, no beben un café en la calle, y no aprovechan siquiera este tiempo para tomar vacaciones. Resultado: Casi nadie genera ingresos, la mayoría se endeuda, muchas empresas cierran progresivamente y los asalariados pierden sus trabajos.

Por tanto, la estrategia del aislamiento es desafortunadamente una vía de deterioro constante y empobrecimiento progresivo de todos, cuya gravedad crece conforme pasan los días. Para paliar sus efectos inmediatos casi todos los países han desplegado planes de ayuda en favor de sus poblaciones más pobres, y han extendido programas de soporte económico para todas sus empresas, esperanzados en que esta pandemia retrocedará más pronto que tarde. Si bien no sabemos cuándo la normalidad regresará, lo que torna imprecisa la mayoría de las estimaciones, todo indica que al término de la pandemia heredaremos un verdadero desastre.

Según la CEPAL sólo estaremos mejor que Venezuela en términos de caída del PBI. El Gobierno pregona que a mediano plazo deberemos crecer a un ritmo del 4.7%, lo que parece ser demasiado optimista considerando que a este ritmo no crecemos desde el 2013. Es de prever que las cuentas del Estado lleguen a reflejar un forado enorme, imposible de cubrir con la recaudación y sólo capaz de solventar con niveles de endeudamiento que no veíamos desde hace 40 años, sobre todo si se espera que el nuevo Gobierno ponga en marcha un agresivo plan de inversión en infraestructura pública que cierre la injusta brecha social que la pandemia nos ha enrostrado.

Según el Consejo Fiscal del Estado, ya en el 2019 el índice de incumplimiento del IGV se incrementó. Esta es una métrica que refleja el comportamiento de nuestra economía formal. Qué duda cabe que en el 2020 volverá a descender, y que las posibilidades de crecimiento en el 2021 son remotas considerando el cierre de muchos negocios y el desempleo que alentará la informalidad.

Puede que hayan muchas alternativas, estas son las que nos permitimos compartir por ahora: 1) Destrabar todos los proyectos de inversión pendientes por razones burocráticas. Se afirma que entre el sector publico y privado hay más de 100 mil millones de dólares en espera 2) Iniciar un agresivo programa de inversión en infraestructura de servicios públicos cuya brecha se calcula ya en 25 mil millones de dólares. 3) Adoptar como Estado las mejores prácticas mundiales en administración pública, lo que debe contribuir a reducir drasticamente la corrupción, cuyo daño es cercano ya a los 10 mil millones de dólares por año 3) Impedir, a través del reordenamiento de nuestras cuentas fiscales, el deterioro de nuestro riesgo crediticio, pues será necesario recurrir a fuentes de financiamiento para cubrir los planes de desarrollo del país, 4) Reducir la carga tributaria del sector formal para lograr su recomposición e incrementar la formalidad, pues queda claro que sólo podremos pagar el endeudamiento público que contraigamos hoy con los impuestos que debe generar mañana un sector privado más sano, fuerte y grande.