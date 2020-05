Por R. Washington Lopez Aguilar, director de Washington Capital Ruarte

Muchos de ustedes que nos siguen a través de nuestros artículos en Gestión, nos ven dar proyecciones respecto a la tendencia de los metales y el oro en general, surgiendo la principal pregunta por parte de ustedes ¿Cómo puedo beneficiarme de la tendencia del oro? ¿Podré comprar directamente el metal? ¿Existe algún instrumento que replique su composición a favor y en contra?

Pues la respuesta a todo ello es “ sí ”, en la Bolsa de Valores la rueda ya está inventada por lo cual lo único que debemos tener es amplio conocimiento respecto a estos fondos de inversión, llamados ETF (Exchange Trade Funds) que replican el comportamiento de cualquier activo financiero / subyacente del cual esté compuesto, existen ETF de Commodities (oro, petróleo, algodón, etc.), índices (S&P 500, EuroStox), monedas (dólar, euro) entre otros.

El objetivo de este artículo es de nivel educativo respecto a los ETF que mayor correlación tienen con el oro y los que reflejan mayor potencial para este año con la próxima tendencia del oro, la cual ¿seguirá siendo al alza? O empezará un cambio de tendencia a la baja.

Resumen

A lo largo de todos estos años siempre me caractericé por escribir mi posición y visión alcista respecto al oro por mas psicología negativa o fundamentalistas que opinaban lo contrario, desde fines del 2015 cuando el oro cotizaba alrededor de US$ 1,050 la onza, publicamos en todos los medios una oportunidad de compra y un gran potencial para el metal dorado para los próximos años, escribiendo para diversos diarios financieros como CNN (México), Ámbito Financiero (Argentina), Investing (España) y como principal medio de información, el Diario Gestión (Perú), el cual agradezco me haya dado la oportunidad de publicar todos mis análisis y proyecciones en diversos momentos respecto al rally del oro.

Como pueden observar, el oro durante estos últimos cuatro años ha generado una rentabilidad de 67% un rendimiento que quintuplica el promedio de los retornos de activos calificados como bajo riesgo o refugio, siendo la mejor inversión para los inversionistas conservadores en los últimos años.

Hoy después de cinco años recomendando a todos nuestros seguidores y lectores posicionar sus portafolios en activos financieros con correlación directa al oro, sea mineras productoras del metal o ETF apalancados (NUGT), ha llegado el momento de anunciarles a todos ustedes que el ciclo alcista ha terminado o se encuentra muy próximo a terminar en las próximas semanas.

Cabe resaltar que nuestros clientes que se beneficiaron con el rally del oro comprando el ETF – NUGT, son conscientes del apalancamiento que rinde el activo y el riesgo/rendimiento que pudiese alcanzar con él, recordemos la suba del 2016 en donde el NUGT subió de US$ 160 a US$ 760 con el rally de US$ 1,050 la onza de oro a los US$ 1,375, con eso podemos observar la explosión de los ETF cuando la tendencia es grande, confiada y sólida; efecto que volvió a ocurrir en el último rally del oro el 2019 de US$ 1,200 a US$ 1,650 replicándose un similar retorno en la suba del NUGT de US$ 50 a US$ 225 generando un 350%.

En definitiva los ETF con apalancamiento son los mejor estructurados para obtener ganancias en el corto plazo con tendencias confirmadas y explosivas como hemos observado, sin embargo son la peor apuesta para el largo plazo, porque en definitiva el vencimiento de contratos derivados siempre va impulsar el precio hacia la baja.

Proyección

El oro cursa actualmente por una fuerte disyuntiva en donde todas las proyecciones fundamentalistas confirman la continuidad de la suba respecto al metal, siendo la publicación de Bank of América, la más leída hace unas semanas, en donde proyecta al oro en US$ 2,500 la onza para los próximos meses, en definitiva las proyecciones lineales y los sentimientos de euforia son parte de la confirmación del fin de la tendencia alcista y un próximo cambio de la misma, movimiento que ocurrió con gran similitud el 2012 cuando el oro cotizaba en US$ 1,920 la onza y las proyecciones del FMI y otros bancos de inversión proyectaban al oro en US$ 3,000, para posteriormente el oro corregir a US$ 1,400 en los próximos años.

A la par en el siguiente cuadro podemos observar la posición comprada en valores récord de los especuladores quienes son seguidores de tendencia y quienes entran en el final del ciclo cuando el activo financiero hace techo, sin embargo observamos como los comerciantes, quienes son los especialistas del activo, están vendiendo en valores récord oro a estos precios, ya que saben que la suba es momentánea y próximamente el oro aplicaría a una corrección, es importante mencionar que cada vez que existe una gran diferencia se marcan estas inflexiones en el oro, ha ocurrido el 2012 en los máximos de US$ 1,920, como en el 2016 con los máximos de US$ 1,375.

Desde la perspectiva técnica, en definitiva el oro ha finalizado la onda (B) completando la estructura interna en tres ondas ABC dentro de un patrón de alta confianza el cual detectamos como triangulo en onda B y finalización de cuña en onda C, estructura que nos confirma la finalización del ciclo alcista en la zona actual de US$ 1,750 – US$ 1,800 para encontrarse preparado hacia un inicio de proceso correctivo a la zona de US$ 1,550 en primera instancia para volver al rango de US$ 1,450 – US$ 1,350.

ETF mineras (GDX) y apalancados (DUST)

Desde la perspectiva técnica visualizamos una gran oportunidad para beneficiar los portafolios con la próxima caída del oro, el cual en definitiva va impactar agresivamente en las mineras reflejándose la pérdida de valor en el GDX, ETF que replica el comportamiento de las mineras.

Para ello, les presentamos el ETF “DUST”, el cual en su composición apalancada se beneficia x2 a la caída de precio del GDX (el cual está vinculado al comportamiento del oro).

DUST, es un ETF que sube de valor con la caída de las mineras en general, por lo cual creemos que el GDX está próximo a perder 25% volver a la zona de US$ 25 precios que alcanzó a fines de marzo e inicios de abril cuando el oro cotizaba US$ 1,550.

Actualmente, proyectamos que el oro va volver a la zona de US$ 1,550 – US$ 1,450 por lo cual DUST se encuentra preparado para volver a los máximos de US$ 65 – US$ 75 rango en donde en definitiva va ser alcanzado en los próximos meses generando una rentabilidad superior al 100%, oportunidad técnica de corto plazo que detectamos con alta confianza.

Beneficio tributario (BVL)

Es importante mencionar que la Bolsa de Valores de Lima, al visualizar la demanda y liquides de los inversores por estos ETF apalancados respecto a la mineras de oro (NUGT/DUST) los ha listado en Bolsa con la finalidad de otorgarles beneficio tributario, accesibilidad directa y menores costos, estructura que ayuda a fomentar las inversiones en bolsa e impulsar la cultura bursátil en el país.

Conclusión

Finalmente, recomendamos a todos nuestros seguidores y/o lectores tomar ventaja de este próximo movimiento del oro, el cual así como fue una gran oportunidad de compra el 2015 a valores de US$ 1,045 la onza, el momentum actual es de igual e inclusivo mayor nivel de confianza, por lo cual tener posiciones de venta en oro a valores de US$ 1,750 – US$ 1,800 será una excelente inversión para los próximos meses.

El ETF que recomendamos para monetizar esta proyección es el DUST, el cual tiene un excelente potencial de retorno en el corto plazo.

Los interesados en obtener mayor información al respecto en base a una asesoría de sus inversiones, pueden contactarse al siguiente mail: contacto@washingtoncapital.pe