Finance Head Generation Solutions de Siemens Energy Perú

Es innegable que la situación que estamos viviendo actualmente, producto del COVID-19, ha afectado seriamente la economía, tanto a nivel nacional como mundial. Para contrarrestar esta difícil situación, las empresas deben tomar nuevas e innovadoras medidas para poder adaptar el negocio a las necesidades de hoy en día, siendo fundamental la optimización de costos en sus distintas operaciones; así como también en la gestión de proyectos.

Para que las empresas puedan sobrevivir deben reinventarse e invertir en soluciones tecnológicas que les permitan reducir sus costos. No solamente por un tema de administración eficiente de recursos, lo cual es vital, sino además porque el uso de la tecnología en sus procedimientos les asegurará la continuidad de sus operaciones. No es un secreto que las compañías que ya contaban con plataformas tecnológicas internas de trabajo remoto tuvieron mejor capacidad de respuesta en esta coyuntura frente a quienes no las tenían desarrolladas, demostrando así que existe una inminente orientación corporativa a adaptarse a las necesidades del mercado local y global.

A través de soluciones tecnológicas, las diferentes industrias se vuelven más competitivas en sus respectivos mercados. Por ejemplo, podemos hablar de soluciones tecnológicas de generación de energía, donde acceder a energías más limpias y sostenibles también repercute positivamente en mejorar su reputación, la sociedad y el medio ambiente.

Asimismo, con el uso de diferentes herramientas y dispositivos digitales, las áreas de operación y mantenimiento de las empresas se ven beneficiadas porque pueden tener acceso a un soporte especializado en tiempo real con personal altamente calificado, evitando costos de viaje y alojamiento, favoreciendo así la rápida atención al cliente. Esto también aplica mientras ejecutamos proyectos, el uso de dispositivos digitales para el personal asignado a campo, por ejemplo, los Smart glasses nos permitirán transmitir imágenes en tiempo real a especialistas localizados en diferentes partes del mundo. Con esto, podemos tomar decisiones rápidas durante las diferentes etapas del desarrollo del proyecto y optimizar costos y tiempo.

Sin duda es clave aprovechar al máximo los recursos a todo nivel en una compañía. Actualmente, en la industria de generación de energía, existen tecnologías que permiten reutilizar la energía generada en una planta para incrementar la potencia y eficiencia de esta, fructificando sobre su propia planta la energía generada y reusándola en su proceso de producción. Justamente, esta combinación de mayor rendimiento y reducción de costos de producción forja un menor impacto ambiental y promueve la sostenibilidad. El ejemplo anterior, es tan solo una de las posibilidades que actualmente existen en nuestro mercado, pero hay muchas más y se espera que el abanico crezca constantemente con nuevas fuentes de energía, configuraciones de plantas, tecnologías digitales, etc.

Hoy, más que nunca, es el momento de invertir inteligentemente. Si se busca superar los efectos sin precedentes del COVID-19, será vital apoyarse en las diversas soluciones innovadoras que existen. No obstante, ello deberá ir acompañado de la optimización de costos y del objetivo del país de promover energías cada vez más sostenibles.