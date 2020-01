Por Gisella Benavente Miranda, CEO de Kreab Perú

Vivimos una ola de cambios en el mundo, en la región y el Perú. La ola es y será mucho más grande de la que aparece hoy. Estamos ante el inicio de una nueva era para las corporaciones, enfocada en la integridad y la sostenibilidad. Vivimos una severa crisis, pero también una gran oportunidad. Los líderes empresariales tienen el desafío de entender lo que está pasando. No se trata de una tendencia más, y no puede ser resuelta sólo con proyectos de Responsabilidad Social bien intencionados. Se trata de una redefinición en la forma como hacemos negocios para sobrevivir en el nuevo contexto.

¿Cuál es el nuevo contexto? El capitalismo y las corporaciones han dejado de gozar de la aceptación del público. Las 26 personas más ricas del mundo concentran una riqueza equivalente a la de 3.8 billones de personas del planeta, lo que representa una gran inequidad. En la región y en el mundo se han desatado reclamos con una violencia inusual. Hay una creciente desconfianza en los líderes tradicionales y la gente ha salido literalmente a las calles demandando nivelar oportunidades, incluso en países con buenos indicadores macroeconómicos. La transformación digital ha cambiado la forma en que nos relacionamos, nos comunicamos y hacemos negocios. Las nuevas generaciones, los millennials y la generación z, son la mitad de la población mundial y tienen un perfil distinto al tradicional: están hiperconectados, su pensamiento es global y acceden a gran cantidad de información; son impacientes y exigentes, esperan una coexistencia respetuosa con igualdad de oportunidades y tienen un compromiso con el planeta. Todo esto convierte al fenómeno en una gran ola sin precedentes.

En el Perú, la situación no es diferente. Nuestros empresarios son cuestionados: 7 de 10 los considera corruptos. Tenemos una base institucional que es “puro cascarón”: Hay sistemas judiciales, pero no justicia, tenemos policías, pero no seguridad, tenemos partidos políticos y pocos se identifican con ellos. Entonces, surge la pregunta ¿Estamos frente una nueva tendencia o ante un cambio estructural que requiere ser incorporado en el modelo de negocio? No hay duda de que es lo segundo. Para que una empresa sea sostenible debe considerar a todos sus grupos de interés para el sistema continúe funcionando. Esto requiere un compromiso de generación de valor en el largo plazo.

La buena noticia es que esta nueva corriente ya tiene respuestas concretas: El Business Roundtable (BRT), la organización de los 200 CEO de empresas más poderosas de EE. UU. ha hecho un llamado a dejar de lado el modelo capitalista tradicional basado en que las empresas existen principalmente para generar utilidades para sus accionistas y pasar a un modelo que genere valor para clientes, empleados, proveedores, comunidades y accionistas. El movimiento global “Capitalismo Consciente” de John Mackey y el profesor Raj Sisodia buscan conectar, inspirar y activar a empresarios en diferentes regiones del mundo para ser verdaderos agentes de cambio; y la reunión anual del Foro Económico Mundial - DAVOS 2020, ha considerado en su agenda de temas “economías más justas”, “empresas más justas” y “tecnología para el bien”, para que las empresas cambien sus horizontes temporales y se transformen en organizaciones sostenibles e inclusivas. La demanda por este nuevo tipo de liderazgo empresarial existe. Ante la crisis global de confianza en el liderazgo tradicional, esta es una responsabilidad y una gran oportunidad para los empresarios.

El empresario consciente

En ese contexto, planteamos promover el concepto de “empresario consciente”, aquel que, apuesta por la sostenibilidad, por satisfacer sus necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras, apostando por un equilibrio entre el crecimiento empresarial, el medio ambiente y el bienestar social. El empresario consciente ve a la sostenibilidad como estratégica pues le permite seguir haciendo negocios con visión de largo plazo, a la vez que mejora la confianza de la ciudadanía en las corporaciones y sus líderes. El empresario consciente reconoce que su empresa forma parte de un sistema interdependiente, donde el bienestar del otro sí importa (bien común), y en el que se espera que las empresas se comporten éticamente y se responsabilicen por cualquier impacto negativo que pudieran generar. El empresario consciente aplica la empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos de sus grupos de interés y entender sus necesidades. El empresario consciente se preocupa por el país que lo acoge ¿cuál es el Perú que quiero para mi empresa? Al empresario consciente le interesa ser parte de la solución y no del problema.

En estas circunstancias, los retos y oportunidades que enfrentan las corporaciones son: garantizar la sostenibilidad, la inclusión y el crecimiento innovador generando valor para sus stakeholders. Es imperativo difundir las nuevas corrientes para que más corporaciones las adopten e incorporen en su modelo de negocio.

