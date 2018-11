Odebrecht perdería beneficios de colaboración eficaz

Por Mnuel Romero Caro

En diversas oportunidades magistrados y expertos brasileños han manifestado reiteradamente que aquellas personas que se acogen a la delación premiada (cooperación eficaz en nuestro país) no pueden mentir ni guardar silencio en interrogatorios ante las autoridades judiciales.

Es así que si Marcelo Odebrecht, Jorge Barata u otros directivos de la constructora brasileña mintieran u ocultaran información ante los fiscales peruanos, perderían los acuerdos y los beneficios de la delación premiada, ya que ellos están obligados a colaborar con la justicia. Por ejemplo, el fiscal brasileño Orlando Martello, miembro de la Fuerza de Tarea de Lava Jato, quien dirigió las diligencias del 27 y 28 de febrero del 2018 ante los fiscales peruanos Germán Juárez y José Pérez, en Sao Paulo, enfatizó que “Jorge Barata tiene la obligación de decir la verdad. No puede ni mentir ni omitir información” (Perú 21 del 21.02.18).

Y ante una pregunta sobre ¿qué pasaría si Jorge Barata mintiera o guardara silencio en el interrogatorio que le efectuaran los fiscales peruanos (el 27 y 28 de febrero del 2018 en Sao Paulo)?, el abogado penalista brasileño Cayo Antonieto en el programa “No hay derecho” de Ideeleradio respondió: “Las consecuencias son muy serias, muy graves, porque el colaborador se compromete a colaborar con la Fiscalía a decir la verdad, sin ejercer su derecho al silencio. Tiene que hablar y decir todo lo que sabe”. Entonces si mienten y se comprueba que es así, pueden perder su colaboración y todos sus beneficios. En el caso de Marcelo Odebrecht todavía tiene varios años de condena. Por lo que si él, Barata u otros mienten (o ocultan la verdad) a fiscales peruanos, perderían su acuerdo y todos sus beneficios en Brasil.

El destape



Lo que sucede es que información solicitada oficialmente por las autoridades judiciales peruanas a la Confederación Judicial Suiza hace más de dos años (en agosto del 2016) finalmente ha llegado. Y al revisar la misma se ha podido comprobar que tanto Odebrecht, como Josef Maiman Rapaport, ambos supuestamente colaboradores eficaces de las autoridades judiciales peruanas, habrían mentido, o en el mejor de los casos habrían ocultado información sobre sobornos en otros proyectos que no habían sido mencionados. Como es el caso de la Interoceánica Norte. Tal como lo ha informado el semanario Hildebrandt en sus Trece (1), la información de Suiza detalla el pago de sobornos por un monto de US$ 9’975,000 a cambio del otorgamiento de la concesión de dicho proyecto. Inclusive, como ya se ha hecho en otros casos, para darle una apariencia legal a la transferencia de fondos se suscribió un convenio entre Barata y un representante de una compañía de Maiman, en el que se estableció un cronograma de desembolsos sujetos a ciertas “asesorías”.

La información proviene del levantamiento del secreto bancario de las compañías de Maiman y del LGT Bank de Suiza (utilizado para lavar los sobornos que se recibían). De lo anterior surgen una serie de preguntas: ¿Cómo se afectan los convenios de colaboración eficaz de Jorge Barata, Marcelo Odebrecht y otros que callaron ese soborno en siete idiomas? No solo se afectarían los convenios con Perú sino también los suscritos en Brasil. ¿Quiénes recibieron los casi 10 millones de dólares?

Como hemos venido sosteniendo en diversas oportunidades, es muy poco creíble que Odebrecht solo haya dado sobornos en unos pocos proyectos (7 de 69 proyectos). Hoy se conocen los sobornos de la IIRSA Norte, pero ¿qué nos garantiza que no haya coimas en el gasoducto al sur, Olmos, Chavimochic o tantos otros? Obviamente, esto también afecta directamente el monto de la reparación civil (a mayores sobornos, mayor reparación). ¿Cual va a ser la actitud de la Fiscalía al respecto? Lo que está en juego es la credibilidad del sistema. Y no vamos a ser tan ingenuos de creer que Odebrecht entregaba sobornos solo para algunos proyectos, y para otros no. Hay que recordar que las autoridades judiciales de Brasil han manifestado que los sobornos eran un “costo comercial”; que se incluía en los presupuestos de obra, junto con los gastos administrativos.

Asunto aparte sería la participación de Camargo Correa (la otra constructora brasileña que conjuntamente con Odebrecht resultara favorecida con el contrato de concesión de la ION) en el pago de los sobornos. Ya que Odebrecht tuvo la “precaución” de introducir una cláusula en el “contrato” suscrito por la empresa de Maiman, en la que establecía que ellos no serían responsables del eventual incumplimiento del “contrato de retribución “por la parte correspondiente a Camargo Correa”. Asimismo falta precisar quiénes serían los beneficiados con los nuevos sobornos entregados. Según un escrito presentado por el abogado de Toledo, él no fue beneficiario, y que la responsabilidad debe de caer en los ex presidentes Alan García y PPK (su empresa Westfiled fue la encargada de estructurar el financiamiento). Ya que el proyecto se empezó a ejecutar durante el segundo gobierno de AGP y que el costo del mismo se duplicó en dicho periodo.

Antecedente

Incluso, existe el caso de los hermanos Joesley y Wesley Batista, dueños de JBS, una de las empresas cárnicas más grandes del mundo y que se hicieron famosos por grabar en un supuesto acto de corrupción al presidente de Brasil Temer, pero que firmaron un acuerdo de delación premiada con las autoridades brasileñas. Sin embargo Joesley Batista estuvo preso desde el 10 de setiembre del 2017, después de que el acuerdo que el empresario firmara con la Fiscalía fuera rescindido por la supuesta omisión de informaciones en sus declaraciones. Caso similar al que se habría producido en nuestro país.

( 1 ): Del 16.11.18.