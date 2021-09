Gerente Central de Comercialización Pandero

Hasta antes de la Pandemia, una de las grandes preocupaciones de las marcas automotrices era esa tendencia global para nunca comprar un auto entre aquellas personas que tienen actualmente entre los millennials. Ya sea por sensibilidad hacia el medio ambiente, por no querer manejar o no estar dispuestos a gastar en combustible, seguro, ni mantenimientos de un vehículo, priorizando otros gastos como la adquisición de una vivienda o simplemente viajar, a quienes actualmente tienen entre 25 y 40 años no les quitaba el sueño la idea de tener un auto propio. Sin embargo, con el Covid-19, sus prioridades cambiaron.

Según un estudio de Arity Car Ownership de 2018 en EE.UU., el 52% de los Millennials pensaba que el ser propietario de un auto no valía la pena como inversión, pero según el estudio EY Mobility Consumer Index (MCI) de noviembre 2020 entre 3,300 personas a nivel mundial, se esperaba que los Millennials encabecen el boom de la tenencia de un vehículo, pudiendo representar el 45% de los nuevos propietarios de autos en el 2021. Reducir el riesgo de infección de Covid-19 es ahora la consideración número uno al momento de escoger un medio de transporte, quedando todos los demás factores en un segundo plano.

¿Cómo atraer a los Millennials? Cuanto más joven sea nuestro cliente potencial y más limitada sea su capacidad de gasto por tratarse de una inversión que hasta hace poco no estaba “en su radar”, tocará ofrecerles alternativas más accesibles, con una muy buena propuesta de valor no solo para el vehículo sino también para el financiamiento. Y especialmente los consumidores más jóvenes, se están volviendo más enfocados en canales digitales: según el Deloitte Global Automotive Study 2021, si bien la mayoría de consumidores en el mundo todavía preferiría adquirir su próximo auto en persona en un dealer autorizado, más del 80% de los compradores de autos nuevos usan fuentes online antes de comprar y solamente un tercio de los clientes entre 18 y 34 años preferirían comprar su próximo auto en un concesionario.

Una encuesta de Euromonitor International concluye que en el Perú las compras online registraron un aumento de 87% durante el 2020; sin embargo, según el estudio de Madurez Digital de EY 2021, el índice más bajo de madurez digital en el Perú es del sector automotriz, resultando de 52.50 puntos, siendo el promedio de 62.63 a nivel general y 73.01 puntos el del sector financiero. Si bien la transformación digital se ha convertido ya en un “mantra” empresarial, tocará adaptar el rol del dealer a las demandas de los consumidores más jóvenes usando la tecnología, pues en 10 años, cuando los millennials más “veteranos” cumplan 50 años, el mundo automotriz habrá cambiado mucho, con autos eléctricos que necesitarán menos visitas a un taller y con fabricantes vendiendo directamente al consumidor final. Para que un dealer no se convierta en prescindible, tendrá que entender a su consumidor joven y ver cómo la tecnología puede convertirse en un verdadero catalizador de su propuesta de valor, generando una relación con él.