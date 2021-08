Recientemente, los economistas Mauro Caselli, Paolo Falco y Gianpiero Mattera realizaron un estudio que evalúa el impacto de los partidos sin público en la liga italiana de fútbol sobre la performance de los jugares (When the Mob Goes Silent: Uncovering the Effects of Racial Harassment through a Natural Experiment). El contexto tiene que ver con las restricciones al acceso del público a los estadios inducido por el COVID-19.

De acuerdo a los autores, se encontró que cuando los partidos se realizaban sin hinchada, el rendimiento de los jugares africanos se incrementaba de manera excepcional, llegando a ser alrededor de 10% mayor entre aquellos que en el período prepandemia hubieran experimentado algún tipo de episodio de racismo de parte de los hinchas del equipo rival.

Este resultado, sin embargo, no se repetía con jugadores de otro origen, como latinoamericanos, europeos, etc. La interpretación de los autores es que en la liga italiana los jugadores afrodescendientes son víctimas de ataques racistas desproporcionados por parte de los hinchas de los equipos rivales durante los partidos, principalmente por su color de piel y origen étnico.

Por tanto, jugar en estadios vacíos implicaba la liberación de este tipo de acosos y menor presión emocional que las expresiones discriminatorias de este tipo generan, lo que mejoraba la performance.

El estudio es importante porque ejemplifica de modo muy claro el costo del racismo y el impacto que este tiene sobre la productividad de grupos minoritarios.

Además, muestra que incluso jugares de élite, con suficientes recursos para hacer frente a la discriminación étnico-racial, pueden ser afectados y mermar su productividad. Razonablemente la afectación en grupos más vulnerables y con menos recursos puede ser mucho mayor.

Perú es un país con elevados índices de discriminación por razones étnico-racionales, incluso por encima de la región, según un estudio reciente del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Ya hace algunos años los economistas Gustavo Yamada y Francisco Galarza nos mostraron que esta discriminación en el ámbito laboral reduce hasta 7% la probabilidad de recibir una oferta laboral.

Ahora, puestos en perspectiva, los resultados de Caselli, Falco y Mattera nos indican que este problema podría reducir el desempeño en los puestos de trabajo, sobre todo los grupos más vulnerables que son los que enfrentan la mayor carga discriminatoria étnico-racial en el país.

Por tanto, visto desde el agregado, podría ser una causa que estaría contribuyendo con los bajos niveles de productividad laboral que el país exhibe. Si es así, un reto no solamente social sino también económico es derribar los prejuicios que nos impiden vernos como iguales.