Opinión







Matrimonio por conveniencia Hay muchos temores y concepciones equivocadas alrededor de las fusiones de empresas. Se teme que se va a perder el control sobre el destino del negocio, que los estilos gerenciales no serán compatibles, que los ahorros esperados no se materializarán, … pero el mayor temor es que la participación en la propiedad en la empresa fusionada no sea la justa.