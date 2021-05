Opinión







Más allá de los cookies: el futuro digital pertenece a quienes actúen No hay parte del marketing digital que no se vea afectada. Las marcas, que en Perú en el 2020 gastaron el 27% de su inversión publicitaria en publicidad digital, no se pueden dar el lujo de reaccionar lentamente. Especialmente en un contexto social donde la adopción de canales digitales ha explotado.