Hay pandemia, la economía está recesada y, para completarla, hay incertidumbre política. Sin embargo, hay inversionistas y empresarios que siguen en la búsqueda de empresas para comprarlas, repotenciarlas y hacerlas crecer. ¿Es que están locos? ¿Cómo pueden estar interesados en invertir en una coyuntura tan difícil como la que están atravesando el mundo y el Perú?

No. Los empresarios no están locos. Los negocios no paran y los empresarios saben que lo que hay que hacer es acomodarse a las reglas de juego conforme están van cambiando. En todos los gobiernos ha habido empresarios que han hecho fortunas gracias a su talento para adecuarse a la realidad del momento.

Así como hay negocios que prosperan en crisis sanitarias, también hay aquellos que crecen en periodos de incertidumbre y los que se desarrollan cuando las economías se cierran y el país empieza a mirar hacia adentro.

Comentaba alguien hace poco: “cómo está cayendo el precio de la acción de Credicorp! ¡La gente solo quiere vender sus acciones!” Lo que también tenemos que ver es que, si alguien está vendiendo, eso solo es posible si otra persona está comprando. Nuevamente, hay quienes invierten a pesar de la situación incierta y de la economía recesada.

Hay mucho dinero en el sistema buscando comprar empresas en marcha. Se trata de inversionistas que saben que después de una crisis viene -inexorablemente- el despegue de la economía. Son empresarios dispuestos a apostar por el crecimiento. Una vez que se recupere la economía, las empresas ya habrán crecido y el apetito por comprar se reducirá. Así ha sido siempre.

Si a usted señor empresario se le ha pasado por la mente alguna vez vender su empresa y convertir en liquidez el fruto de tantos años de esfuerzo, éste puede ser el momento. Más adelante también podrá hacerlo, pero quizás no haya tantos inversionistas dispuestos a hacer la inversión.