Periodista

Como cada quince días últimamente –ya van tres veces– la incertidumbre sobre una posible nueva ampliación de la cuarentena vuelve a estar presente. Y el presidente no habló ayer para despejar las dudas.

Lo que tuvimos fue una declaración del ministro de Defensa –que no sabemos si fue “la previa” al anuncio presidencial– señalando que “es necesario que se extienda la cuarentena” y la noticia de que el ministro de Agricultura estaba contagiado de coronavirus, lo que genera la interrogante sobre si hay más contagiados en el Consejo de Ministros, en el Gobierno.

Suponemos que lo que genera la duda en el Ejecutivo es la comprobación de que a) como dijo la doctora Pilar Mazzetti: “Este tercer martillazo, esta tercera medida que se ha tomado no ha dado los resultados como esperábamos” y el número de contagiados y fallecidos sigue creciendo; y b) el país, social y económicamente, ya no da para nuevas cuarentenas.

De hecho, y en la práctica, la cuarentena obligatoria ya casi no existe. Solo son ciertos sectores –los formales– los que la cumplen. El Gobierno y las fuerzas del orden ya no pueden controlar su estricto cumplimiento.

Las imágenes que llegan desde el interior del país, del norte, desde los conos de Lima –y también de distritos de clase media–, desde las sedes de los bancos por convocatorias oficiales, desde los mercados mayoristas o minoristas así lo reflejan. Ni las multas –que se imponen a muy pocos ciudadanos y en ciertas zonas que no son las críticas– han podido disuadir a una gran cantidad de pobladores.

Esta realidad diaria, y las cotidianas y permanentes recriminaciones del presidente a las personas que salen de sus casas, asociando los contagios y muertes a los “irresponsables” que salen a la calle, solo nos muestra que en las estrategias del Gobierno, en los “martillazos”, en las evaluaciones que se hacen en el día 51 de la cuarentena, y aún en las opciones de reactivación, no se toma en cuenta con realismo el peso de la informalidad en nuestra vida diaria.

Llamarle la atención a toda la población porque no hace sus compras para una semana o quince días; pedirle a la gente que se quede en sus casas 51 días, una quincena, una semana, sin trabajar o “recursearse”; establecer toque de queda toda la Semana Santa; restringir los horarios de atención en servicios básicos, concentrado más gente en menos horas; pedir paciencia y orden para el cobro de los bonos en medio de la necesidad y la desesperación; darse cuenta en el día 42 de la cuarentena que se debía hacer algo en y con los mercados; establecer protocolos y cronogramas de salida y reactivación solo para el sector formal sin decir una palabra sobre qué pasará con los informales, los independientes y los desempleados; nos muestra que la variable de la informalidad –con millones de peruanos detrás de ella– no está contemplada con realismo a pesar que está en las pantallas de la televisión todos los días, y no está incorporada como una problemática a atender.

La atención de la epidemia y la aplicación de la cuarentena en el sector informal debió ser parte del ensayo y error desde el primer día, porque la pandemia es una situación inédita y sorpresiva, pero la informalidad no.