Gerente central de Consultoría de Salud y Beneficios de Marsh

Hasta inicio de julio, en el país se registraban más de 3 millones de personas que habían recibido las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19; no obstante, hace unos días también se ha identificado que, a la fecha, más de 300,000 personas no recibieron su segunda dosis, debido a que no retornaron al centro vacunatorio. A esto se suma, quienes aún no deciden o desisten recibir la vacuna.

En ese contexto, y de acuerdo al Estudio “Reinventando los Beneficios 2021”, una de las principales preocupaciones de comunicación asociadas a los planes de beneficios que tienen las empresas es la comunicación para educar sobre las vacunas contra la COVID-19. Por ello resulta fundamental que las organizaciones inicien un programa de comunicación efectiva para generar confianza, apertura e influencia para una respuesta positiva sobre la vacunación. Este programa debe considerar 6 aspectos claves: