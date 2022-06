El boom del comercio electrónico desencadenado por la pandemia, ha generado que cada vez más, los consumidores digitales investiguen al detalle los productos que desean comprar a través de diferentes canales, tales como las tiendas online, marketplaces, redes sociales, comparadores de productos e incluso también en las tiendas físicas antes de adquirirlos.

Es por ello, que las empresas están adoptando con más fuerza prácticas de marketing digital, con el objetivo de amplificar su presencia online, aumentar el conocimiento de su marca, construir una base de clientes potenciales y gozar de un mayor retorno de inversión (ROI por sus siglas en inglés).

Sin embargo, frente a un consumidor impactado con muchos mensajes, se hace necesario diferenciar la comunicación, conectando con los clientes y sus necesidades; ante ello surge como una nueva alternativa el marketing creativo para el Ecommerce. ¿En qué consiste y por qué es tan relevante para el comercio online?

También conocido como content marketing, busca crear una estrategia de comunicación llamativa, que conecte con el estilo de vida del consumidor y sus preferencias en música, maquillaje, medioambiente, deporte, familia, etc. El marketing creativo se apoya en herramientas masivas como digitales tales como Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google ADS, email marketing, landings, SEO; siendo su valor diferencial la conexión que pueden lograr las marcas. Es decir, si como consumidor siento que quieres conectar conmigo y me conoces, es más factible que compre tu producto frente a un mensaje general que no conlleve a una identificación.

Este tipo de marketing puede aplicarse de varios modos, pero en este caso mencionaremos algunos de los más usados en el Ecommerce. El primero es a través de la derivación, utilizando herramientas como Influencer Marketing, Live Commerce, entre otras acciones interactivas en redes sociales que generen tráfico a nuestro sitio web y así el consumidor pueda ver más contenido. Y el segundo, es el sitio web, utilizando data, como, por ejemplo, qué es lo que más se compra en una fecha determinada y cuál es la hora de mayor tráfico del sitio; y con ello poder crear nuevas categorías de negocios, hacer promociones especiales, y realizar acciones interactivas a cambio de que los consumidores obtengan un beneficio para su compra, como descuentos, envíos gratis, regalos etc.

El marketing creativo busca estimular la participación del público a través de contenidos virales y así llamar la atención de la marca. Y si a ello, le sumamos una gran campaña de difusión omnicanal, habilitando sorpresas y acciones originales para llamar la atención dentro de una batalla de avisos, vamos a destacar de la competencia, así como conllevar a los consumidores a revisar más sobre la marca y eventualmente generar una compra.

En Latinoamérica, países como Brasil, Argentina y Colombia, están destacando con este tipo de marketing participando en diferentes festivales con campañas de publicidad exitosas que conectan a las marcas con el público de una forma natural y orgánica haciendo crecer su número de seguidores.

El Internet y los medios digitales hacen posible que las marcas promocionen sus productos y conquisten su espacio en el mercado. Solo aquellos que conozcan y apliquen las mejores estrategias de marketing podrán diferenciarse de la competencia y lograr mejores resultados en el Ecommerce sobre todo en eventos masivos como los Cyber Days o Cyber Wow, donde aún nos queda un largo camino de innovación y creatividad.