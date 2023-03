La brecha de género es una problemática latente en nuestro mercado laboral; la disparidad de oportunidades se visibiliza en todas las industrias y el sector tecnológico no es la excepción.

Un reporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones señala que las mujeres representan solo el 11% de los puestos en el sector digital de Latinoamérica; y que, por el contrario, predominan en puestos de actividades económicas relacionadas a servicios y comercio. En el Perú, según nuestras estimaciones, la tendencia es aún más grande: menos del 8% de mujeres trabajan en el sector tecnológico.

Recientemente, realizamos un estudio en varios países de la región (Argentina, Colombia, Chile, México y Perú) con el propósito de encontrar candidatos potenciales con perfiles tecnológicos, pues claramente hay una alta demanda existente de las empresas por este tipo de posiciones. Los resultados de este informe demostraron que el talento femenino en el sector IT y digital es muy escaso, ya que el número de mujeres que calzaban con estas características apenas llegaba al 5% en promedio en estos países de la región.

Esta ínfima cifra se refleja en nuestra realidad. Y es que cuando reclutamos este tipo de perfiles, la participación de mujeres es mínima o inexistente en nuestros procesos de selección; y si bien ya hay un mínimo porcentaje de talento femenino altamente capacitado que labora en estas áreas, este aún no cubre la demanda.

Desde que inició la pandemia, el requerimiento de perfiles IT, tecnológicos y digitales en Perú creció en más del 50%. Esta coyuntura es la oportunidad perfecta para mostrarnos. La clave está en que te mantengas actualizada en los ‘digital skills’ que requiere el mercado. Hoy, no hay excusa para no reentrenarse, pues el ciberespacio ofrece un sinfín de opciones para capacitarse.

Insiste, supérate y ponte retos.

La industria tecnológica evoluciona dinámicamente y continuamente llegan solicitudes de reclutamiento para cubrir este perfil. Precisamente, el salario de estos profesionales en comparación a otros perfiles de la misma jerarquía varía de acuerdo con el sector; sin embargo, perciben entre 20% y 30% más que otros puestos.

Por lo demás, los perfiles tecnológicos tienen un abanico de posibilidades para trabajar en todo el mundo ya que, en pos de tener el mejor talento en este campo, las empresas han empezado a contratar personal sin importar su lugar de locación. La nueva normalidad y el trabajo remoto nos permite hoy a las mujeres trabajar no solo en empresas locales sino también extranjeras y aprovechar al máximo nuestras cualidades.

En ese sentido, la ciberseguridad, el análisis de datos, el desarrollo web y el cloud computing son las habilidades tecnológicas más demandadas hoy en el mercado.

Las mujeres tenemos toda la capacidad para incursionar y desenvolvernos en este rubro e incluso liderarlo, ejemplos hay varios. La capacitación constante en temas que son tendencia, un buen manejo de inglés, así como la generación de una red de contactos afines a tu interés, son claves para que seas competitiva en este mercado. Date la oportunidad.